Nella giornata di ieri, giovedì 25 aprile, si è verificato un incendio sull’Oceanside Pier, il molo di legno più lungo della costa. Un evento sicuramente molto raro, che ha stupito tutti.

Incendio sul molo di Oceanside Pier in California

Nella giornata di ieri, giovedì 25 aprile 2024, si è verificato un evento sicuramente molto raro. Stiamo parlando di un incendio che ha colpito l’Oceanside Pier, il molo di legno più lungo della costa occidentale degli Stati Uniti. Le fiamme hanno colpito il ristorante simbolo che si trova alla fine della passeggiata, con affaccio a 360 gradi sul mare. L’esercizio commerciale fortunatamente era vuoto al momento dell’incendio.

Incendio sull’Oceanside Pier a San Diego: le operazioni di soccorso

Secondo quanto riferito, per un po’ solo una barca ha cercato di spegnere l’incendio, mentre le fiamme continuavano a divampare. Fumo e fiamme si sono alzate dal molo ed era impossibile non notare l’incendio in corso. Sono arrivati tantissimi pompieri, poliziotti e anche persone che volevano dare un aiuto. Secondo quanto riportato, “si è trasformata in una festa sul lungomare. La gente ha postato foto, bevuto birra, fumato spinelli e applaudito davanti alla barca dei pompieri“. Le forze dell’ordine hanno dovuto ripristinare la situazione e l’incendio alla fine è stato domato.