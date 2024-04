Tre persone sono morte in un incendio scoppiato all’interno di un edificio di otto piani a Parigi. Per domare le fiamme sono stati impiegati oltre ottanta uomini.

Francia, incendio in un edificio a Parigi: tre morti

Tre persone sono morte in un incendio che è divampato durante la notte all’interno di un edificio di otto piani a Parigi. Le fiamme sono divampate in Rue de Charonne nell’undicesimo Arrondissement, in un alloggio al settimo piano dell’edificio. Per domare l’incendio sono stati impiegati più di ottanta uomini, secondo quanto riferito dai pompieri e dai poliziotti.

Francia, incendio in un edificio a Parigi: sconosciuta la causa

La procura ha aperto un’inchiesta, ma per il momento non è ancora stata scoperta la causa dell’incendio. “Rivolgo alle famiglie e ai parenti delle vittime tutte le mie condoglianze e tengo ad assicurare il totale sostegno della municipalità che si stringe al loro fianco” ha dichiarato Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, in un messaggio trasmesso a France Presse. “Esprimo inoltre tutta la mia gratitudine ai pompieri che sono rapidamente intervenuti e hanno potuto circoscrivere l’incendio” ha aggiunto.