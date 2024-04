Le dichiarazioni del portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby. Il portavoce ha dichiarato che gli Usa sostengono una soluzione a due stati.

Usa, Kirby: “Non ci sarà mai uno Stato palestinese con Hamas”

“Non ci sarà mai uno stato palestinese con Hamas” ha dichiarato John Kirby, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, in un briefing a bordo dell’Air Force One. “Gli Stati Uniti sostengono una soluzione a due Stati affinché questo avvenga ci vuole una leadership da entrambe le parti che garantisca la pace” ha aggiunto.

Hamas condanna gli Stati Uniti per gli aiuti militari a Israele

Hamas ha condannato l’approvazione della Camera dei Rappresentanti americana di miliardi di dollari in nuovi aiuti militari per Israele, gran parte dei quali sono destinati a rafforzare le difese aeree. “Questo sostegno, che viola il diritto internazionale, è una licenza e un via libera al governo estremista sionista (Israele) per continuare la brutale aggressione contro il nostro popolo” ha dichiarato Hamas in una nota.