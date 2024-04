Houthi tornano all'assalto: rivendicato attacco contro due navi Usa e una israeliana

Il gruppo degli Houthi ha recentemente rivendicato la paternità di tre attacchi, due di questi contro delle navi americane, mentre l’altro contro una israeliana. L’annuncio è stato fatto dal portavoce militare Houthi Yahya Sarea tramite una dichiarazione trasmessa dalla televisione al-Masirah gestita proprio dal gruppo.

Tre nuovi attacchi Houthi

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Yahya Sarea, l’attacco ai danni delle navi americane, due in tutto, è avvenuto nel Golfo di Aden, mentre il vascello israeliano è stato colpito nell’Oceano Indiano. Il portavoce militare non ha però aggiunto altri dettagli, quindi non è chiaro precisamente quando questi attacchi sono avvenuti.

Nel discorso tiene a precisare però che tale assalto è stato fatto per sostenere il popolo palestinese a Gaza e per difendere il loro paese, ovvero lo Yemen, dall’aggressione degli americani e degli inglesi, il tutto utilizzando dei missili navali adeguati. Ma Sarea ha poi aggiunto che le forze degli Houthi hanno anche utilizzato dei droni per completare l’attacco nei confronti della nave israeliana.

In ogni caso il portavoce ha tenuto a precisare che tutte le operazioni portate avanti dal gruppo sono andate a buon fine. Al momento sulla questione sia gli Usa che Israele non sembrano aver rilasciato dichiarazioni.