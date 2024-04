Una bambina di tre anni di Charlotte sentiva dei rumori in casa e credeva fosse un mostro. I genitori hanno scoperto la presenza di una colonia di 50mila api.

Bimba sente rumori in casa e pensa sia un mostro: genitori scoprono colonia di api

Una bambina di 3 anni di Charlotte, nella Carolina del Nord, ha iniziato a sentire strani rumori nella sua stanza e ad avere paura di un mostro. Ashley Massis Class e il marito pensavano fosse frutto della sua fantasia. “Le abbiamo anche dato una bottiglia d’acqua e le abbiamo detto che era uno spray che avrebbe potuto utilizzare durante la notte per neutralizzare qualsiasi mostro” ha raccontato la donna a People.

Dopo qualche mese hanno scoperto la presenza di una colonia di 50mila api vicino alla soffitta di casa. “Ho pensato che mia figlia ne potesse sentire il ronzio” ha aggiunto la donna, spiegando che hanno contattato un’azienda che si occupa di disinfestazione, che è riuscita a scovare le api mellifere, specie protetta negli Stati Uniti.

50mila api in una casa a Charlotte

Le api, circa 50mila, avevano impiegato otto mesi per costruire l’alveare all’interno del muro della stanza della bambina. Un apicoltore ha usato una termocamera per scansione le pareti. Sono state effettuate tre estrazioni con aspirazione inversa degli insetti da muro per metterli in scatole e trasferirli in un santuario di api. “Quando sono uscite dal muro mi è sembrato di essere in un film dell’orrore” ha raccontato la donna. Le api e il loro miele hanno anche danneggiato il cablaggio elettrico della casa, con danni per 20mila dollari.