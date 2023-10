L’etologo Andrea Lunerti, noto come il salvatore delle api, ha rinvenuto diversi favi in una casa di campagna di Nepi, in provincia di Viterbo.

Trovate 100mila api a Viterbo

A Viterbo l’etologo e divulgatore scientifica Andrea Lunerti, noto come grande amante delle api, ha trovato nascoste all’interno di un muro di 50 centimetri, 100mila api.

Secondo la sua esperienza ha detto che probabilmente erano lì da almeno 2 anni. L’eccezionale scoperta è stata fatta dal divulgatore scientifico di Morlupo in modo quasi casuale e lui stesso ha raccontato della gioia del ritrovamento.

In totale i favi erano 13.

Le parole dell’esperto che ha trovato le api

“È un lavoro faticoso ma quando trovo finalmente i favi, dopo decine di punture, l’emozione ripaga tutto il mio impegno” ha scritto sulla sua pagina Facebook, dove è conosciuto come l’amico delle api grazie a questa sua grande passione e dove condivide tutti i suoi successi.

Il ritrovamento di cui parliamo oggi è stato documentato nella sua totalità proprio da Lunerti, ospite spesso a molte trasmissioni televisive proprio per parlare di animali.

Nel video si vede che l’esperto indossa l’opportuna tuta protettiva con barriera per il viso e si trova all’interno della casa a Nepi. “Questo muro è abbastanza spesso perché così si costruivano una volta” così esordisce nel video, dove mostra un cunicolo di piccole dimensioni da cui spuntano alcune api.

A questo punto inizia ad aprire un varco sempre più largo facendo attenzione a essere quanto più delicato possibile per salvare le api. I favi trovati in questa impresa vengono rimossi uno dopo l’altro da Lunerti e hanno delle dimensioni davvero impressionanti.

Poi orgoglioso del suo lavoro, mostra i segni rimediati, ovvero diverse punture come è inevitabile che sia, ma con un grande sorriso per aver portato via da quel luogo tantissime api vive che ora verranno collocate in un posto più idoneo.