Autonomia: Grimaldi (Avs), 'maggioranza vuole democratura ma noi lo impediremo'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Cosa è successo in questi giorni a Montecitorio? Molto semplice: è accaduto che la destra aveva preso un gol sull’autonomia differenziata qualche giorno fa, ma se l’è annullato. Tutto da soli, senza badare neppure al confronto parlamentare, né alla regola che non consente di ripetere un voto già fatto. E alla fine hanno imposto una nuova votazione. Senza Var e nemmeno con la scusa di dover ripetere all’istante la votazione per avere una controprova". Lo scrive su Facebook Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Alla fine -prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi- si è ripartiti dallo 0 a 0 come se nessuno avesse visto nulla. Non c’è bisogno di citare Scurati, o l’arrivo del presidenzialismo. Un regime politico improntato alle regole formali della democrazia, ma ispirato nei comportamenti a un autoritarismo sostanziale si definisce democratura. È quello il loro vero obiettivo -conclude Grimaldi- ma noi glielo impediremo. Siamo un opposizione di sana e robusta Costituzione".