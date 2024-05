Family business forum, Di Giacomo (Banor): "Il Family officer è un partner intellettuale”

Lecco, 09 mag. - (Adnkronos) - "Il family officer è un advisor indipendente che aiuta le famiglie con patrimoni complessi a gestire la loro asset allocation sulla base degli obiettivi che vengono definiti. Si pone come sparring partner intellettuale per ragionare su investimenti, controp...

Lecco, 09 mag. – (Adnkronos) – "Il family officer è un advisor indipendente che aiuta le famiglie con patrimoni complessi a gestire la loro asset allocation sulla base degli obiettivi che vengono definiti. Si pone come sparring partner intellettuale per ragionare su investimenti, controparti, costi e reportistica, ma soprattutto per dare accesso ai migliori gestori a livello mondiale su specifici asset class". La fotografia del ruolo è di Nicolò Di Giacomo, responsabile Family office Banor, durante il Family business forum, incontro su passaggio generazionale e fondazioni di famiglia, nella sede della Camera di commercio di Lecco.

"Il family office ha diverse interpretazioni", prosegue Di Giacomo: "è un advisor, ma non un gestore. Non è quello che dice di comprare determinate azioni di una società o uno specifico bond, ma colui che decide l'asset allocation per le macro asset place e i migliori gestori per implementarle. Ma non entra nella decisione specifica di investimento", aggiunge Di Giacomo.