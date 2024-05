Riforme: Tajani, ‘Schlein in piazza contro premierato? Sì, ma no violenze'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Penso che ognuno fa quel gli pare, basta che non si attacchi e non si offenda. L’importante che non si facciano manifestazioni violente. In democrazia ognuno ha la possibilità di esprimersi liberamente, basta che il manifestare le proprie idee non si tr...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Penso che ognuno fa quel gli pare, basta che non si attacchi e non si offenda. L’importante che non si facciano manifestazioni violente. In democrazia ognuno ha la possibilità di esprimersi liberamente, basta che il manifestare le proprie idee non si trasformi in violenza”. Lo ha detto il segretario nazionale di FI, Antonio Tajani, commentando l’annuncio di Elly Schlein di scendere in piazza contro il premierato il 2 giugno.