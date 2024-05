L'impatto frontale a Parabiago non ha lasciato scampo al conducente del furgone, morto sul colpo: feriti anche il passeggero del furgone e il conducente del camion

L’incidente mortale è avvenuto a Parabiago nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 maggio: un camion si è scontrato con un furgone in viale Lombardia.

L’incidente tra Busto Garolfo e Parabiago

L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11:30 tra i comuni di Busto Garolfo e Parabiago, nel Milanese, al chilometro 3,6 di viale Lombardia.

Un furgone, per cause ancora da accertare, avrebbe perso improvvisamente il controllo in curva, finendo nella corsia opposta e causando il frontale con il camion.

Incidente mortale a Parabiago

L’impatto non ha lasciato scampo al 42enne al volante del furgone, morto sul colpo: è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco di Legnano.

Il passeggero del furgone ha riportato un trauma cranico e traumi all’addome ed è stato portato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano mentre, il conducente del camion è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale di Varese con traumi al bacino e ad una gamba.

Nell’incidente è stata coinvolta anche una terza vettura, senza gravi conseguenze: non è stato necessario il trasporto in ospedale per il conducente.

Le forze dell’ordine sul luogo dell’incidente

Sul luogo del tragico incidente i Vigili del Fuoco di Legnano, la Polizia Locale di Busto Garolfo e la Polizia Locale di Parabiago, chiamate a ricostruire la dinamica dai fatti.