Paura a Modena, scoppia un incendio in una fabbrica: non ci sono feriti

Nel primo pomeriggio di oggi si è levata un’imponente colonna di fumo nero, proveniente dalla Casa della Piada CRM in via del Mercato 67 a Modena.

Maxi incendio a Modena: non ci sono feriti

Secondo diverse testimonianze, l’incendio era visibile da quasi ogni zona della città. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, con cinque squadre che hanno provveduto ad evacuare la fabbrica ed a mettere in sicurezza la zona. Gli uomini del comando dei Vigili del Fuoco di Modena hanno confermato l’assenza di feriti. Il rogo ha creato notevoli disagi sul territorio, spaventando notevolmente anche residenti e passanti. “Ho visto un fumo nero denso” ha raccontato una signora al Resto del Carlino “e mi sono avvicinata per capire meglio, visto che mia madre vive nei paraggi“.

Il piano di evacuazione

Come riportato dal quotidiano emiliano, l’ispettore antincendi del comando dei pompieri di Modena, Erminia Rubino, ha spiegato “Sono intervenute quattro squadre in totale: non è stato usato lo schiumogeno, ma solo acqua per lo spegnimento. Fortunatamente, il piano di evacuazione ha funzionato perfettamente. Questa è la cosa più importante“. Secondo le ricostruzioni l’incendio sarebbe divampato da un nastro trasportatore all’interno del reparto produttivo. Il macchinario avrebbe preso fuoco, ma le dinamiche sono ancora da determinare.