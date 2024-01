Nella mattinata di oggi, lunedì 22 gennaio, si è verificata una pericolosa esplosione in una palazzina di Rovereto di Novi, nella provincia di Modena. Una casa è crollata forse per una fuga di gas o per lo scoppio di un’automobile alimentata a GPL.

Modena, esplode una casa: cosa è successo

Secondo quanto raccontato da ‘Il Resto del Carlino’, in seguito al crollo della casa a Rovereto di Novi ci sarebbero stati feriti lievi, ma fortunatamente nessun morto. Un totale di 8 persone, però, sono rimaste intossicate e sono state soccorse dai medici del 118. Cinque di loro sono state trasferite all’ospedale di Mirandola, mentre altre 3 in ospeale a Carpi. A questi, vanno poi aggiunti altri sei inquilini che sono stati portati in salvo e che non hanno subito nessuna conseguenza.

Modena, esplode una casa: l’intervento dei vigili del fuoco

Il giornale sopraccitato riporta anche la distruzione di diverse automobili che erano parcheggiate fuori dalla casa in cui si è verificata l’esplosione. Alcuni residenti hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto da Carpi, Modena, San Felice, Mirandola e Bologna. Con loro anche l’unità cinofila.