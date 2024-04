1 maggio, Mattarella: il lavoro è libertà e strumento per realizzarsi

Roma, 30 apr. (askanews) - "Il lavoro è libertà. Anzitutto libertà dal bisogno, e strumento per esprimere sé stessi, per realizzarsi nella vita. I progressi straordinari della scienza e della tecnica per migliorare la qualità e la sostenibilità dei prodotti e dei servizi, devono essere sempre ...