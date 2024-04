Capelli grassi: i consigli per curarli al meglio

I capelli grassi possono essere curati facilmente, con i prodotti giusti. Vediamo come fare.

I capelli grassi possono diventare frustranti, anche perché questi, a lungo andare, tendono anche a danneggiare il cuoio capelluto. Prendersi regolarmente cura dei capelli e, in modo particolare, dei capelli grassi è, dunque, fondamentale. Vediamo insieme come farlo, facendo affidamento sui rimedi naturali.

Tra tutte le tipologie di capelli, sicuramente, quella dei capelli grassi è la più difficile da gestire. Sebbene l’avere i capelli grassi non sia una colpa della persona che li ha o di determinati prodotti che utilizza, oppure, ancora di certi atteggiamenti sbagliati che può perpetrare nel tempo, è vero che, molto spesso, è l’atteggiamento e la cura che si rivolge ai capelli a peggiorare o migliorare la situazione.

Fortunatamente, non sempre tutto è perduto, anche nel caso dei capelli grassi e, fortunatamente, al giorno d’oggi, molto più che in passato, si può contare su una vasta gamma di prodotti per la cura dei capelli grassi che, se utilizzati correttamente, possono veramente fare la differenza.

Se i capelli sono grassi, la colpa non è del capello stesso o, almeno, non è il capello il responsabile diretto. Al contrario, i capelli unti e grassosi sono tali perché mentre il capello è incapace di produrre olio, le ghiandole sebacee del cuoio capelluto ci riescono perfettamente, producendo una quantità che, tuttavia, è eccessiva.

Se, da un lato, le ghiandole sebacee producono troppo olio, rendendo i capelli grassi, un po’ come accade anche nel caso di pelle grassa, dall’altro, il comportamento delle ghiandole sebacee può essere influenzato da una serie di altri fattori, come, ad esempio:

I cambiamenti ormonali , che si verificano durante la pubertà, la gravidanza o l’assunzione della pillola;

, che si verificano durante la pubertà, la gravidanza o l’assunzione della pillola; La genetica , per la quale, alcune persone nascono con ghiandole sebacee che producono molto olio e altre con ghiandole sebacee che ne producono poco, avendo, come conseguenza dei capelli o una pelle secca;

, per la quale, alcune persone nascono con ghiandole sebacee che producono molto olio e altre con ghiandole sebacee che ne producono poco, avendo, come conseguenza dei capelli o una pelle secca; L’eccessiva umidità, che incide pesantemente sulla tipologia di capelli.

Queste appena elencate sono solo alcune delle cause che, più comunemente, sono responsabili di capelli grassi che, tuttavia, possono essere la conseguenza anche di altre cause, come, ad esempio, lo stress e, persino, lo stile di vita.

I capelli grassi non sono capelli non sani, ma è evidente che prendersene cura è doveroso, dal momento che la produzione eccessiva di olio, da parte del cuoio capelluto, non è positiva. Fortunatamente, ci si può prendere cura dei capelli grassi ricorrendo a delle soluzioni, semplici e naturali, che si possono acquistare anche su Amazon, alla migliore offerta.

BioNike Defence Hair – Shampoo seboregolatore per cute e capelli grassi ad azione purificante

Per chi desidera avere capelli sempre puliti e leggeri, questo è il trattamento adatto. Specificatamente progettato per trattare la cute e i capelli grassi, questo è uno shampoo seboregolatore, che può essere utilizzato per la detersione quotidiana, anche in caso di pelle sensibile, al fine di esaltare la bellezza naturale dei capelli.

Kérastase, Spécifique, Crema Detergente & Purificante, Per Radici Grasse & Cute Sensibilizzata

L’Argilla Argile Equilibrante, alla base della crema, si preoccupa di purificare le radici grasse e di detossificare i capelli sensibilizzati, di detergere il cuoio capelluto e di regolarizzare la produzione di sebo alle radici, al fine di regalare volume e una sensazione di freschezza e di leggerezza a lungo. Si consiglia di applicare almeno una volta alla settimana.

Garnier Ultra Dolce Routine Completa Carbone Magnetico, Kit Con Shampoo, Balsamo E Maschera, Per Cute Grassa E Lunghezze Secche

Un kit completo, con shampoo, balsamo e maschera per la cura, la detossificazione e l’idratazione del cuoio capelluto e dei capelli grassi. Senza siliconi, coloranti artificiali e altri ingredienti aggressivi, si consiglia di applicare regolarmente lo shampoo, il balsamo e la maschera per risultati più visibili e stabili nel tempo.

