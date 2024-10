Scopri il look audace di Maria De Filippi per la puntata di Tu si que vales

Un look audace per una conduttrice iconica

Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ha sempre dimostrato un gusto impeccabile per la moda. Nella puntata di Tu si que vales in onda il 26 ottobre, ha sorpreso il pubblico con un abbigliamento che ha catturato l’attenzione. Invece dei soliti tailleur monocolore, ha scelto un blazer a scacchi bianchi e neri, un’opzione decisamente più audace e originale.

Il blazer di Louis Vuitton: un capolavoro di stile

Il blazer indossato da Maria è firmato Louis Vuitton e rappresenta un perfetto esempio di alta moda. Realizzato in tweed a quadri oversize, il capo presenta dettagli sartoriali che richiamano il vintage, come i revers classici e la chiusura con bottone rifinito dalle iniziali del marchio. Con un prezzo di circa 3700 euro, non è certo un abito alla portata di tutti, ma riflette l’amore della conduttrice per le case di moda di lusso.

Un abbinamento innovativo e comodo

Maria ha optato per un abbinamento inusuale, indossando il blazer con pantaloni morbidi e comodi, completati da sneakers. Questa scelta non solo ha reso il look più informale, ma ha anche dimostrato che l’eleganza può andare di pari passo con il comfort. La giacca, con la sua fodera in seta e il motivo Monogram, aggiunge un tocco di raffinatezza, mentre i pantaloni offrono una libertà di movimento che è rara in un contesto televisivo.

Il confronto con Ballando con le Stelle

Il 26 ottobre ha segnato anche la quinta sfida tra Tu si que vales e Ballando con le Stelle. Fino ad ora, Maria De Filippi ha dimostrato di avere la meglio, trionfando in tre delle quattro battaglie precedenti. Questo successo non è solo dovuto al suo carisma, ma anche alla sua capacità di attrarre il pubblico con look sempre più innovativi e accattivanti.

Un’icona di stile e successo

Maria De Filippi continua a essere un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano, non solo per il suo talento come conduttrice, ma anche per il suo stile inconfondibile. La sua scelta di abbigliamento per Tu si que vales è un chiaro esempio di come la moda possa essere utilizzata per esprimere personalità e creatività, rendendola un’icona di stile per molte donne.