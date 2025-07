THEBS: il marketplace italiano che ridefinisce il lusso digitale con oltre 800 brand internazionali

Il progetto, ideato da Camera Buyer Italia – associazione che riunisce le più importanti boutique multibrand del lusso – nasce dall’ambizione di fondere la ricercatezza sartoriale delle realtà fisiche con l’efficienza e la capillarità dell’e-commerce.

In un mercato segnato da una crescente domanda di autenticità, varietà e servizio, THEBS rappresenta un unicum: non solo un sito di shopping online, ma un ecosistema che mette in relazione diretta maison storiche, brand emergenti e clienti internazionali. Ogni elemento della piattaforma è pensato per riflettere un valore preciso: eccellenza. Un concetto che non si limita alla qualità dei prodotti, ma permea l’intera customer journey, dalla selezione all’assistenza post-vendita.

Uno dei punti di forza distintivi di THEBS è la profondità e varietà dell’offerta. Il catalogo supera i 60.000 articoli e accoglie oltre 800 brand, spaziando da Alexander McQueen a Valentino Garavani, da Stella McCartney a Maison Margiela, passando per Off-White, Ferragamo e molte altre firme iconiche.

La gamma include abbigliamento per uomo, donna e bambino, accessori, calzature, tra cui sneakers, mocassini, décolleté e sandali, homeware e proposte beauty. Particolarmente apprezzata dal pubblico femminile è la ricca selezione di abiti donna firmati, espressione perfetta di un’eleganza che dialoga con la contemporaneità.

La certificazione The Best Shops®, rilasciata da Camera Buyer Italia, garantisce l’autenticità di ogni prodotto disponibile sulla piattaforma. Questo sigillo non solo tutela il consumatore, ma rafforza il legame tra THEBS e le boutique di riferimento, che partecipano attivamente alla selezione degli articoli in vendita. Il risultato è una proposta curata, in costante aggiornamento, capace di soddisfare anche le esigenze più sofisticate.

L’esperienza d’acquisto è concepita per essere intuitiva e accessibile su scala globale. Il portale è tradotto in sette lingue e raggiungibile da oltre 80 Paesi. Spedizioni rapide, gestite da corrieri specializzati, modalità di pagamento sicure – tra cui PayPal e carte di credito – e una politica di reso entro 14 giorni completano un’offerta orientata alla piena soddisfazione del cliente. L’usabilità del sito, ottimizzata per ogni dispositivo, accompagna l’utente in un percorso fluido e senza interruzioni.

Oltre alla componente commerciale, THEBS si distingue per il ruolo strategico che riveste nel settore del lusso. La piattaforma funge da ponte tra il mondo del retail tradizionale e il nuovo ecosistema digitale, sostenendo un modello di crescita condivisa con i propri partner. In questo modo, non solo promuove il know-how italiano nel mondo, ma contribuisce attivamente a innovare la filiera, valorizzando le sinergie tra boutique e maison.

L’apprezzamento del pubblico internazionale è testimoniato da oltre 4.500 recensioni certificate su Trustpilot, che assegnano al portale un giudizio “eccellente”. Un riconoscimento che non nasce dal caso, ma da una strategia precisa: mettere al centro il cliente, senza compromessi sulla qualità.

In definitiva, THEBS si afferma come un nuovo paradigma per lo shopping di lusso online. Non un semplice marketplace, ma una destinazione di riferimento per chi cerca autenticità, varietà e servizio impeccabile in un contesto digitale. Un modello che guarda al futuro della moda senza dimenticare le radici della tradizione sartoriale, portando il valore del Made in Italy ben oltre i confini fisici delle boutique.