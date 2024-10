Palazzo Clerici ha ospitato la quarta edizione di Milano Su Misura – Trofeo Arbiter, un evento che ha aperto le porte ai migliori giovani sarti provenienti da tutto il mondo, segnando un momento significativo per la manifestazione. La competizione, rilanciata nel 2020 da Franz Botré, direttore di Arbiter, ha riunito 19 partecipanti, tra cui 13 sarti internazionali e 6 italiani, chiamati a sfidarsi sul tema “Cocktail attire”. Le creazioni dei sarti sono state esposte nella Galleria dei Quadri e degli Stucchi, insieme ai capi iconici dei maestri sarti in giuria, dando il via a un evento che ha celebrato l’eleganza e la creatività sartoriale.

Milano su Misura, qualità sartoriale e un premio universitario

Tre giurie hanno valutato le creazioni: una giuria tecnica, composta da maestri sarti come Gaetano Aloisio, Carlo Andreacchio e Lorenzo Cifonelli, ha esaminato la qualità sartoriale; una giuria stile, composta da clienti affezionati, ha valutato design e presentazione, mentre una giuria universitaria formata da studenti di SDA Bocconi, una novità di questa edizione, ha assegnato un premio speciale. Durante il pomeriggio, una masterclass sui tessuti curata da Loro Piana ha esplorato il valore della selezione e del trattamento delle stoffe. La giornata successiva ha visto il convegno “Una vita su Misura. Pensare. Scegliere. Vivere”, durante il quale Mario Boselli, Presidente della Italy China Foundation, e Maurizio Dallocchio, professore della Bocconi, hanno discusso il valore della sartoria per il Made in Italy e la personalizzazione nell’alto di gamma.

La serata di gala al Principe di Savoia si è conclusa con l’annuncio dei vincitori. Massimo Pasinato, da Vicenza, ha ricevuto il prestigioso Trofeo Arbiter 2024 per un outfit che ha coniugato giacca blu e pantaloni bianchi in perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. Il Premio Speciale Spillo d’Oro, assegnato dalla giuria SDA Bocconi, è andato a Yichao Wang di Xi’an, Cina, per un abito dai colori terrosi e dal taglio elegante ma informale, ideale per un “dress after stress”.