Borse casual: l'ideale per la vita di tutti i giorni

Se dovessimo eleggere l’accessorio per eccellenza, il più amato dal pubblico femminile, non ci sarebbero dubbi: trionferebbero le it bag. La buona notizia è che, oltre ai modelli luxury irraggiungibili, si possono trovare ottime soluzioni urban, proposte da marchi rinomati, da indossare nella quotidianità seguendo le tendenze e senza rinunciare alla qualità. Basti pensare a Brand come Liu Jo e alle sue tantissime tipologie di borse casual da donna che spaziano dai modelli a tracolla alle shopping bag, fino alle handbag e ovviamente non possono mancare gli zainetti tornati in auge. Ma quali modelli scegliere e soprattutto come abbinarli? Ti offriamo alcuni spunti creativi, classici e originali per abbinare le diverse borse di tendenza al tuo look.

In ufficio con la tua shopping bag

Se devi pensare a come vestirti a lavoro, il tuo outfit non può escludere una borsa capiente. Proprio per questo motivo a dominare la scena è la shopping bag: spaziosa, comoda, chic, ti regala l’opportunità di portare con te laptop, documenti e tanto altro. Scegli un modello sostenibile: avrai così un outfit più rispettoso dell’ambiente. Se non vuoi che passi di moda, scegli un colore neutro: bianco, nero, beige e grigio sono una scelta top in ogni stagione. Indossala con un tailleur pantalone o un abito midi dal taglio a tubino, completato da un cappotto con cintura in vita leggero e un paio di mocassini o décolleté basse.

La tracolla per il tempo libero

Programmi per il weekend? Che tu abbia in agenda una gita fuori porta, una passeggiata in centro, un giro di shopping con le amiche o un aperitivo la tracolla è l’opzione ideale. Ha un look fresco e informale ma sa essere glam, soprattutto se in velluto con dettagli gioiello o borchiette. Crea un outfit così: jeans mom fit, t-shirt basic, blazer oversize e ovviamente non dimenticare un cappotto a uovo.

Lo zainetto in vacanza ma non solo

Dopo essere tornato in passerella lo zainetto sta vivendo un momento da protagonista. Pratico e comodo, viene scelto dalle donne con un look romantico soprattutto se trapuntato o tinta unita color crema, panna o grigio. In che modo abbinarlo? Prediligi un abito midi o lungo, magari con stampa floreale all over, e poi spezza l’outfit con un tocco rock indossando i tuoi biker boots.

Handbag di sera

Hai una serata importante ma non vuoi esagerare con l’eleganza? Lascia da parte pochette e clutch gioiello, utilizzabili persino durante le cerimonie, punta tutto sulle handbag. Come dice il nome stesso si tratta di borse a mano che quindi non hanno una tracolla. In autunno e inverno? Sceglile rosse, bordeaux o verde bosco ma non dimenticare le tonalità più classiche. Puoi spaziare con un abito lungo e minimal ma intramontabile, oppure stupire con un’ispirazione mannish mixando blazer e pantaloni palazzo.

Come avrai capito la borsa casual è il tuo prezioso alleato: in ogni momento, dalla sera alla mattina, dal lavoro al tempo libero troverai quella giusta per te e abbinarle creando un outfit che parli di te è più facile di quel che credi. Ricordati di tenere a mente le regole dell’armocromia oltre alle tendenze del momento.