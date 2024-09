L’Accademia Nazionale dei Sartori celebra l’Alta Sartoria Made in Italy

La manifestazione Stile Sartoriale 2024, promossa dall’Accademia Nazionale dei Sartori sotto la guida del suo presidente, il maestro Gaetano Aloisio, si terrà il 27 e 28 settembre a Roma: l’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati all’eccellenza sartoriale, celebrando l’arte del su misura e il valore del “Made in Italy” nel panorama della moda nazionale e internazionale ed è la cerimonia annuale in cui l’Accademia Nazionale dei Sartori esprime al massimo il suo impegno e le sue molteplici attività nel campo della sartoria, della formazione e della creazione di bellezza.

“Stile Sartoriale 2024” riunirà maestri sarti, giovani talenti, designer e professionisti del settore, creando un’occasione unica di incontro tra tradizione e innovazione.

Saranno due giorni densi di contenuti e momenti celebrativi: il 27 settembre il pubblico invitato ai convegni potrà assistere a interessanti dibattiti in cui saranno affrontati tematiche fondamentali.

Nella mattinata sarà trattato il tema della sostenibilità nel mondo sartoriale: dove e come intervenire per salvaguardare l’ambiente e quanto ha condizionato il comparto in virtù delle nuove normative europee. Interverranno Il Maestro Gaetano Aloisio, il Presidente di Confartigianato Imprese Marco Gramellini, l’Assessora Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio Simona Renata Baldassare, Michele Priori Consigliere di Amministrazione di Cobat Tessile, l’On. Elena Donazzan, eurodeputata e Vicepresidente Commissione ITRE e membro EMPL (in video) e l’On. Patty l’Abbate, Vicepresidente Commissione Ambiente.

Nella seconda parte del convegno del pomeriggio il tema sarà “L’evoluzione dell’artigianato: la creazione del prodotto sartoriale nell’era tecnologica e i suoi percorsi di internazionalizzazione”.

Interverranno: Franz Botrè, Direttore Arbiter magazine, Paolo Manfredi, Consulente per la Trasformazione digitale delle Imprese di Confartigianato, Marco Landi, Presidente Nazionale CNA

FEDERMODA, Gabriella Degano, Responsabile Settore Internazionalizzazione e Promozione Confartigianato Imprese e Fabrizio Bitti, CEO Bit Time Software.

La Manifestazione Stile Sartoriale 2024 è il proseguimento di un nuovo corso che l’Accademia ha intrapreso da qualche anno, ora sempre di più l’unico punto di riferimento per il comparto artigianale, e soprattutto sartoriale, Made in Italy.

Uno dei momenti più attesi della manifestazione sarà la consegna del Premio Manichino d’Oro, sponsorizzato da Carnet, un prestigioso riconoscimento assegnato dall’Accademia Nazionale dei

Sartori al talento più meritevole nel campo della sartoria.

Il premio è un riconoscimento di settore dedicato alla sartoria femminile e ai suoi giovani alfieri e sarà assegnato da una commissione di esperti, e vuole valorizzare la maestria, la creatività e la

capacità tecnica dei sarti, nonché l’impegno nella conservazione e nell’innovazione dell’arte sartoriale. Il Manichino d’Oro rappresenta il simbolo di un sapere antico che, tramandato di

generazione in generazione, continua a rinnovarsi e ad arricchire il panorama della moda mondiale.

Durante la serata verrà consegnato anche il Trofeo Accademia, un importante riconoscimento che ogni anno viene conferito a un personaggio che ha dato lustro internazionale all’Italia poiché incarna alcune delle caratteristiche fondamentali della sartoria italiana, promuovendo l’artigianato e l’eccellenza italiana nel mondo. Istituitosi sotto la Presidenza di Gregorio Luzzi nel 1976, il Trofeo Accademia è stato assegnato ogni anno a personaggi di spicco del mondo imprenditoriale, istituzionale e dello spettacolo che incarnano alcune delle caratteristiche fondamentali della sartoria italiana. Gianni Letta, Sergio Zavoli, Ciriaco De Mita, Francesco Rutelli, Oscar Luigi Scalfaro, Giulio Andreotti, Antonio Tajani, Giovanni Malagò, sono solo alcuni di coloro che lo hanno ricevuto nel corso degli anni. Grande attenzione sarà data anche al Premio Vita da Sarto 2024, un trofeo importante che sarà assegnato a due sarti, grandi maestri che hanno dedicato e dedicano la loro vita alla professione. Sotto la guida di Gaetano Aloisio, maestro riconosciuto per il suo contributo all’evoluzione della sartoria italiana, l’Accademia Nazionale dei Sartori e la sua Scuola di Sartoria sponsorizzata da Vitale Barberis Canonico, si conferma come punto di riferimento per la promozione di un settore che unisce artigianalità, eleganza e innovazione. “Stile Sartoriale 2024” sarà, dunque, un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano e sostengono l’arte sartoriale, e che vogliono scoprire nuove prospettive e tendenze in un contesto di rara bellezza e prestigio. Il convegno Stile Sartoriale 2024 si terrà nella sede di Confartigianato Imprese a Roma in Via di San Giovanni in Laterano, mentre il 28 settembre nella cornice del Salone dei Cavalieri del Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, gli ospiti assisteranno alla serata Stile Sartoriale 2024 con la sfilata e le premiazioni.

Il programma

ORE 9:30 – ACCOGLIENZA

ORE 10:00 CONVEGNO – “La sostenibilità nel mondo sartoriale: dove e come intervenire per

salvaguardare l’ambiente e quanto ha condizionato il comparto in virtù delle nuove normative

europee”.

MODERA: FRANCESCO CONDOLUCI

SALUTI ISTITUZIONALI:

MARCO GRANELLI, PRESIDENTE CONFARTIGIANATO IMPRESE

GAETANO ALOISIO, PRESIDENTE ACCADEMIA NAZIONALE DEI SARTORI

SIMONA RENATA BALDASSARE, ASSESSORA Cultura, Pari Opportunità, Politiche

giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio

MICHELE PRIORI, Consigliere di Amministrazione di Cobat Tessile

On. ELENA DONAZZAN, eurodeputata e Vicepresidente Commissione ITRE e membro EMPL

in video collegamento

On. PATTY L’ABBATE, Vicepresidente Commissione Ambiente

ORE 13:00 – LUNCH

ORE 14:30 CONVEGNO – “L’evoluzione dell’artigianato: la creazione del prodotto sartoriale

nell’era tecnologica e i suoi percorsi di internazionalizzazione”

MODERA: CRISTIANO GATTI, PRESIDENTE CONFARTIGIANATO BIELLA

FRANZ BOTRE’, Direttore Arbiter Magazine

PAOLO MANFREDI, Consulente per la Trasformazione digitale delle Imprese di Confartigianato

MARCO LANDI, Presidente Nazionale CNA FEDERMODA

GABRIELLA DEGANO, Responsabile Settore Internazionalizzazione e Promozione

Confartigianato Imprese

FABRIZIO BITTI, CEO Bit Time Software