Extension per capelli: i consigli per preservarle al meglio

Extension per capelli: i consigli per preservarle al meglio

Le extension per capelli sono diventate molto popolari negli ultimi tempi. Vediamo come prendercene cura.

Le extension per capelli sono molto popolari e questo dato non dovrebbe sorprendere dato che, con l’ampia gamma di tagli, forme e colori diversi di capelli, le extension permettono di avere i capelli che si desiderano, quando si desiderano e senza impegno. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come preservare le extension e dove acquistare, online, le migliori.

Extension per capelli

Negli ultimi anni, le extension per capelli tra le donne sono diventate molto popolari in parte, perché richiedono poca cura, in parte perché si può cambiare look in pochissimo tempo e con il minimo dell’impegno. Esattamente come per i capelli, tuttavia, è importante prendersi cura anche delle extension, sia perché, in questo modo, le extension dureranno a lungo, sia perché prendersi cura delle extension vuol dire non danneggiare i capelli naturali.

Se è vero che, rispetto ai capelli, le extension richiedono poca cura, tuttavia, non vuol dire che non bisogna prendersene cura affatto, sia per le ragioni menzionate nel paragrafo precedente, sia per sfoggiare uno stile impeccabile in ogni occasione.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prendersi cura delle extension ed, eventualmente, dove acquistare, online, le migliori extension per capelli.

Extension per capelli: i consigli per preservarle

Come menzionato nel paragrafo precedente, le extension per capelli richiedono poca cura, tuttavia, questo non vuol dire non curarle affatto, anzi! Prendersi adeguatamente cura delle proprie extension, infatti, vuol dire preservarle e farle durare nel tempo.

Come per i capelli, anche le extension vanno spazzolate regolarmente, dato che queste, al pari dei capelli, sono soggette ad aggrovigliamento ed uno dei modi per evitare questo è proprio quello di spazzolarle regolarmente. E’ preferibile spazzolare le extension al mattino, alla sera prima di andare a letto e ogni qualvolta si sente che c’è qualcosa che non va.

E’ preferibile lavare i capelli due volte alla settimana, facendo attenzione ai prodotti che si utilizzano. E’ bene che questi siano i più naturali possibile. Ovviamente, non esagerate con la frequenza dei lavaggi, anche se sentite che, forse, sarebbe il caso di farlo perché più stresserete i capelli con il lavaggio e più secche diventeranno le extension. Se le extension diventano eccessivamente secche, queste potranno iniziare a rompersi.

Non dimenticate, infine, di fare degli impacchi pre-shampoo e di applicare regolarmente un balsamo o, in generale, dei prodotti che nutrono e idratano i capelli. In questo modo, potrete essere certe di far durare le vostre extension il più a lungo possibile!

Extension per capelli: le migliori su Amazon

Che si vogliano provare le extension per capelli per la prima volta o che si desideri dare ai propri capelli un look nuovo di zecca, scegliere le extension più adatte alle proprie esigenze può essere un po’ difficile. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista breve, quelle che sono le migliori su Amazon, alla migliore offerta.

ShowJarlly Clip in Extension Capelli 4PCS 60cm In Hair Estensioni Ricci Posticci Ondulati Sintetici

Rispetto alle extension tradizionali, queste con le clip possono essere applicate in totale autonomia, senza l’uso di colla o nastro adesivo e senza danneggiare i capelli o il cuoio capelluto. Sicuramente molto più voluminose rispetto a quelle di generazione precedente, qui su Amazon è possibile scegliere tra misure diverse, tipologie di capelli diversi e, ovviamente, tra una vasta gamma di colori differenti.

WENNALIFE Extension Capelli Veri Biadesivo, 20pcs 40cm 50g Biondo Chiaro con Riflessi Biondi Dorati Extension Biadesive Capelli Veri Lisci Remy Tape in Hair Extensions

Rispetto alle extension proposte nel paragrafo precedente, queste sono state realizzate con capelli veri, lucidi, morbidi e setosi. Questa è anche la ragione per cui queste extension, rispetto alle altre della stessa generazione, durano più a lungo e danno ai capelli un aspetto più reale e naturale. Queste sono extension bioadesive ed è possibile scegliere tra diversi styling, colori e misure.

Gairyan Extension Capelli Clip 6 PCS Set Clip in Hair Extensions Ondulati Posticci per Capelli Finti Extension con Clip Sintetici

Queste extension sono state realizzate in fibra sintetica e, rispetto ad altre extension, anche queste sembrano molto più naturali. Per poter essere applicate, queste extension non hanno bisogno di colle particolari, ma di semplici clip incluse nella confezione. Le extension si adattato a styling diversi, seguendo il proprio gusto personale.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.