Capelli secchi: consigli e rimedi per farli risplendere

I capelli secchi possono essere la conseguenza di più fattori concomitanti che, in alcuni casi, possono dipendere da atteggiamenti sbagliati e, in altri, possono anche non essere controllati dalla persona. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, su quali prodotti fare affidamento per far sì che i capelli secchi possano risplendere nuovamente.

Capelli secchi

I capelli secchi sono tali per mancanza di umidità, che è la conseguenza di una scarsa secrezione di olio naturale o dell’incapacità dei capelli stessi di trattenere l’umidità che è fondamentale per donare loro lucentezza, nutrizione e brillantezza.

Le cause alla base dei capelli secchi sono numerose. In alcuni casi, questi possono essere la conseguenza di livelli bassi di cheratina nei capelli o è presente in proporzione squilibrata. La cheratina è una proteina naturale, che aiuta a mantenere i capelli sani, belli e forti.

La predisposizione genetica e, in alcuni casi, anche alcune patologie, come, ad esempio, l’ipoparatiroidismo, l’incapacità di prendersene cura correttamente e il cloro presente nelle piscine, tra le altre cose, possono seccare eccessivamente i capelli.

Capelli secchi: come curarli

Fortunatamente, prendersi cura dei capelli secchi non è difficile e, in commercio, i prodotti sui quali fare affidamento sono numerosi. Tuttavia, è fondamentale anche mettere in atto atteggiamenti specifici, che sono rivolti proprio alla cura dei capelli secchi e alla prevenzione da un’eccessiva disidratazione, che è proprio all’origine dei capelli secchi.

Tagliare regolarmente i capelli è fondamentale perché il sebo che il cuoio capelluto produce, e che dovrebbe agire come un balsamo, non sempre arriva in profondità, dando così vita a punte eccessivamente secche. Rimuovere le doppie punte secche vuol dire avere ciocche più sane ed, infatti, non è un caso che, dopo un taglio, i capelli appaiono più brillanti e curati.

Una strategia sana è quella di utilizzare sui capelli secchi uno shampoo ed un balsamo adatti e applicare regolarmente, almeno una volta alla settimana, una maschera per capelli secchi. Lo stesso discorso vale per i prodotti per lo styling.

Non lavare i capelli secchi troppo spesso durante la settimana. I lavaggi eccessivi possono rimuovere gli oli che il cuoio capelluto produce regolarmente e questo non va a vantaggio dei capelli. Di solito, si consiglia di lavare i capelli secchi un paio di volte alla settimana, ma è preferibile prolungare i tempi di lavaggio di almeno un giorno proprio per le ragioni appena accennate.

Capelli secchi: i migliori rimedi su Amazon

I capelli secchi necessitano di una cura e un’attenzione maggiore affinché possano essere costantemente nutriti e idratati. A questo proposito, è necessario utilizzare per il loro lavaggio dei prodotti specifici, che non possono assolutamente essere scelti a caso. Nel paragrafo che segue, ve ne elenchiamo alcuni tra i migliori, disponibili su Amazon, alla migliore offerta.

Matrix, Shampoo Idratante per Capelli Secchi, Chioma Effetto Seta, Con Olio di Avocado e Acido Ialuronico, Food For Soft, 300 ml

Grazie all’olio di avocado e all’acido ialuronico contenuto nello shampoo, i capelli secchi saranno costantemente idratati e nutriti in profondità. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare sui capelli poco shampoo, procedere con il lavaggio e risciacquare abbondantemente. Proseguire la routine con un balsamo della stessa linea ed, eventualmente, anche un impacco.

Herbal essences Maschera Capelli idratante, per Capelli Secchi, Trattati, Colorati, con Latte di Cocco 250ml, Collabora con Royal Botanic Gardens, Kew, 1

A volte, ciò che può fare la differenza nella cura dei capelli è anche l’applicazione di un impacco, come quello che vi proponiamo, che è adatto per nutrire e idratare i capelli secchi, ma che può essere utilizzato anche con altre tipologie di capelli. Il prodotto è privo di coloranti e paraffina e possiede il 90% degli ingredienti di origine naturale.

Matrix, Balsamo Idratante per Capelli Secchi, Chioma Effetto Seta, Con Olio di Avocado e Acido Ialuronico, Food For Soft, 300 ml

Il modo migliore per curare i capelli secchi è quello di applicare regolarmente uno shampoo ed un balsamo specifici, oltre che una maschera adatta almeno una volta alla settimana. Questo è il balsamo migliore per chi ha i capelli secchi e ha bisogno di idratarli e nutrirli. A base di olio di avocado e acido ialuronico, si consiglia di applicare sui capelli, lasciare agire un minuto e risciacquare abbondantemente.

