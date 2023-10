Piastra per capelli: come scegliere il modello migliore

La piastra per capelli si presta ad usi differenti, che superano quelli legati all’opinione comune secondo cui una piastra per capelli serva solo a realizzare una piega liscia. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le funzioni di una piastra per capelli e dove acquistare il modello migliore.

Potrebbe non sembrare difficile ma, in realtà, scegliere la piastra per capelli è molto complesso perché ogni modello offre diverse funzionalità, è progettato con una tecnologia diversa e diversi possono essere, persino, gli usi che se ne fanno. Solitamente, infatti, si pensa che una piastra per capelli abbia come unico obiettivo quello di realizzare una piega liscia e si trascura il fatto che vi sono dei modelli che sono in grado anche di realizzare una piega mossa o riccia. Alcuni modelli, poi, hanno un effetto anticrespo o aiutano a modellare la frangia. Tutto dipende, appunto, dal modello della piastra e le sue funzioni.

Queste considerazioni sono le prime a cui si pensa quando si tratta di scegliere una piastra per capelli ma, in realtà, è bene stare attenti anche a scegliere un modello che non danneggi i capelli e che, al contrario, li lasci sempre morbidi e senza alcun danno, meccanico, strutturale o di altra natura.

Piastra per capelli: come scegliere il modello adatto

La forma che la piastra per capelli ha è la prima caratteristica che bisogna analizzare. Si crede, erroneamente, che la piastra per capelli abbia una forma piatta, il che è, in parte, vero, ma una piastra dalla forma piatta serve solo a realizzare una piega liscia, al contrario, una piastra con i bordi arrotondati potrà essere d’aiuto nel realizzare una piega mossa o, addirittura, riccia.

Non conta solo la forma, ma anche la larghezza. Una piastra con il piatto largo potrà tornare utile a chi ha capelli folti e voluminosi, una piastra con un piatto stretto potrà tornare utile a chi i capelli corti, meno voluminosi o trattati. Nel primo caso, la piastra sarà in grado di restare più calda e più a lungo, consentendo una piega perfetta in pochi e semplici passaggi. Nel secondo caso, la piastra resterà più calda e più a lungo, ma con livelli di calore più ridotti per preservare la salute di quella tipologia di capelli.

Un’ultima caratteristica da analizzare, ma non per questo meno importante, è la tecnologia alla base della piastra per capelli. La più comune e ricercata è quella agli ioni negativi perché questi neutralizzano gli ioni positivi che generano i capelli stessi e li preservano, lasciandoli morbidi e setosi al tatto, meno crespi e, in generale, con un aspetto sempre sano.

Piastra per capelli: i modelli migliori su Amazon

Quelli che seguono sono solo alcuni dei modelli di piastra per capelli che Amazon ha messo a disposizione dei suoi clienti, negli ultimi giorni, alla migliore offerta. Oltre alla promozione, alcuni modelli che vi abbiamo presentato hanno un ulteriore coupon che, se utilizzato in fase d’acquisto, renderà l’offerta ancora più vantaggiosa.

Piastra per capelli professionale regolabile in nano-titanio

Questa piastra per capelli professionale è progettata per tutti i tipi di capelli, allo scopo di realizzare una piega liscia o riccia in un solo passaggio e senza creare danni strutturali ai capelli. Pronta per l’uso a pochi secondi dall’accensione, questa piastra è stata realizzata con una tecnologia avanzata di riscaldamento in ceramica PTC e in nano-titanio, ovvero, con maggiori ioni negativi per capelli splendenti, morbidi e sani. La piastra può essere portata anche in viaggio.

Piastra per capelli creativity multistyle in ceramica per capelli lisci o mossi

La piastra non è adatta per le pieghe ricce, ma solo ed esclusivamente per quelle lisce o mosse, che si realizzano in un solo passaggio senza, tuttavia, danneggiare i capelli ma, al contrario, lasciandoli morbidi al tanto e splendenti. Progettata per raggiungere cinque diverse temperature, da selezionare in base alla tipologia di capello, la piastra è stata realizzata con una tecnologia agli ioni che non solo non danneggia i capelli, ma mantiene il calore costante e uniforme per un risultato ottimale. Le funzioni della piastra sono, comunque, numerose e tutte da scoprire.

Piastra per capelli professionale in nano-titano e spegnimento automatico

Come per i modelli precedenti, anche questa piastra è destinata ad un uso domestico di tipo professionale, ma si presta anche all’utilizzo nei saloni da parte dei professionisti, talmente sono le funzionalità che questo modello offre. Adatta per tutti i tipi di capelli, durante il suo funzionamento, il calore rimane costante ed uniforme. In caso di distrazione, poi, si può stare tranquilli perché la piastra si spegne in autonomia un minuto dopo l’inutilizzo. Con il suo utilizzo, i capelli restano morbidi e setosi, perfetti e sempre in salute.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.