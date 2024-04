Formiche in casa: come prevenire la loro presenza

I primi caldi non portano solo tempo sereno, ma anche nuove presenze che si aggirano in casa perché attratte da quello ch è presente nell’abitazione. Gli insetti come le formiche in casa sono particolarmente comuni, ma i giusti metodi e il miglior repellente a disposizione aiutano ad allontanarle in modo rapido.

Formiche in casa

Con l’arrivo della primavera, delle belle giornate, ma anche dei primi caldi ecco che arrivano copiose le formiche. Questi insetti sono facilmente riconoscibili e distinguibili anche perché tendono a muoversi in file, quindi una dietro l’altra invadendo la casa e altri luoghi dell’abitazione. La casa diventa così il loro rifugio e riparo per buona parte dei prossimi mesi.

Sono uno dei nemici maggiormente fastidiosi e comuni nei quali è possibile imbattersi anche perché sono in grado di creare delle vere e proprie invasioni. Inizialmente è possibile notarne soltanto alcune, ma se si abbassa la guardia, ecco che la casa e i luoghi come la cucina, risultano invasi da questo insetto minuscolo, ma noioso.

Cercare di capire da dove arrivano le formiche in casa è fondamentale dal momento che in questo modo si blocca il loro ingresso. In cucina possono essere facilmente attratte dai residui di cibo o dalle briciole che trovano sul pavimento. In tal caso, è bene fare attenzione proprio per evitare una loro possibile invasione.

Riuscire a liberarsi di questi insetti che invadono l’abitazione è molto importante dal momento che possono anche compromettere le condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento, soprattutto se si vive con bambini piccoli o neonati che tendono a gattonare per la casa.

Formiche in casa: cause

Oltre a cercare di capire la presenza delle formiche in casa bisogna anche individuare le possibili cause per cui entrano. Possono giungere in casa per svariate ragioni. La prima è sicuramente il cibo, quindi le briciole lasciate sul pavimento o anche le scorte di cibo oppure l’alimentazione dei cani e dei gatti da cui sono particolarmente attratte.

Durante il periodo primaverile ed estivo, la presenza di ingredienti e di alimenti umidi magari all’interno dei bidoni della spazzatura costituisce una forte attrattiva per questi insetti. Sono particolarmente ghiotte della componente zuccherina di alcuni alimenti per cui la presenza di questi cibi indica l’avvicinarsi di questo insetto a casa.

In tal caso, sarebbe bene buttare la spazzatura ogni giorno facendo in modo che il bidone sia in ordine e pulito per non attirare la presenza delle formiche in casa. I piatti sporchi non dovrebbero mai essere lasciati sul lavandino e le briciole di pane sul pavimento evitando così di attirarle. I cibi aperti si possono conservare in contenitori dalla chiusura ermetica ben sigillati.

Se sul terrazzo o in giardino si hanno vasi di fiori, le piante sicuramente possono arrivare anche da qui, per cui fare attenzione è il primo passo per provare a liberarsene in modo naturale.

Formiche in casa: repellente naturale

Allontanare le formiche in casa può essere molto facile e semplice se ci si affida a metodi adatti e specifici. Oltre ai rimedi naturali, vi sono soluzioni a lungo termine e durature, oltre a essere per nulla invasive. Una soluzione come Ecopest Home è la migliore per tenere alla larga da casa questi insetti e quindi proteggere tutti.

Si tratta di un repellente innovativo e tecnologico che sfrutta la potenza dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che gli insetti sono in grado di captare allontanandosi così da casa. Un repellente dalle dimensioni compatte e poco ingombrante che ha ottenuto ottime recensioni dai consumatori che lo usano quotidianamente.

Un rimedio che assicura la massima protezione agli esseri umani e animali domestici grazie a un raggio d’azione in grado di coprire un’area di 250 metri quadrati. Facile da usare dal momento che è sufficiente collegarlo alla presa elettrica per trarre i massimi benefici possibili. Adatto anche perché protettivo e non nuoce alla salute.

Un dispositivo del genere protegge la propria casa sia dalle formiche ma anche da tantissimi altri insetti che possono giungere: le vespe, le zanzare, le cimici, i pesciolini d’argento, ma anche i roditori. Si distingue per essere innocuo, ecologico, silenzioso e non fastidioso, oltre al fatto che non abbia bisogno di pile che devono poi essere smaltite.

Acquistare Ecopest Home è molto semplice poiché non è reperibile online o nei negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale dove bisogna inserire i propri dati personali ricevendo poi la chiamata dell’operatore che ha il compito di confermare le generalità evadendo l’ordine. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni da pagare con metodi quali Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

