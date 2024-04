Spazzola Denman: la migliore spazzola per capelli ricci

La spazzola Denman è uno strumento per lo styling dei capelli, ricercato da ogni uomo e donna alle prese con la difficile gestione dei capelli ricci, al fine di definire le ciocche, in modo semplice e molto naturale. Esistono tipologie diverse di spazzola Denman, ciascuna pensata per una specifica tipologia di capelli ricci.

Spazzola Denman

L’origine della spazzola Denman risale agli anni ‘30, quando John Denman Dean ne inventò una per risolvere la frustrazione avvertita dalla sorella durante lo styling dei suoi capelli ricci. Nel tempo, sono nate tipologie diverse di spazzola Denman che, al giorno d’oggi, nell’uso, possono adattarsi anche ai capelli mossi, ma le prime spazzole, e la maggioranza delle spazzole Denman attualmente presenti in commercio, sono state pensate, progettate e realizzate proprio per lo styling dei capelli ricci, la definizione e il volume del riccio.

Distinguere una spazzola Denman dalle altre spazzole non è difficile perché questa spazzola è peculiare, a partire, prima di tutto, dalle sue setole in nylon a forma di spillo, che possono resistere anche al calore più elevato, consentendo agli hairstylist e ai parrucchieri di maneggiare queste spazzole anche con l’asciugacapelli.

In secondo luogo, il manico della spazzola Denman richiama la forma di una goccia e questo design facilita l’utilizzo di questa spazzola rispetto a tutte le altre, un vantaggio di non poco conto per chi è alle prese con una gestione difficile dei capelli.

Spazzola Denman: vantaggi

A seconda della tipologia di capelli e le vostre esigenze sarà possibile modificare una spazzola Denman riducendo o aumentando il numero delle setole. Per fare questo, sarà sufficiente spostare verso di sé la base della spazzola, estrarla ed eliminare alcune righe di setole.

La spazzola Denman può essere utilizzata sia dagli uomini che dalle donne con i capelli ricci, tuttavia, grazie a questa spazzola, anche chi ha capelli mossi difficili da gestire potrà ottenere risultati soddisfacenti.

L’utilizzo regolare di una spazzola Denman sui capelli ricci avrà vantaggi notevoli, tra cui:

Una migliore definizione dei capelli ricci

dei capelli ricci Effetto crespo totalmente assente

totalmente assente Una più facile distribuzione dei prodotti per lo styling dei capelli

dei capelli Formazione di boccoli a forma di spirale

Maggiore facilità nel districare i capelli ricci

Spazzola Denman: i modelli migliori su Amazon

Su Amazon è possibile scegliere tra una vasta gamma di spazzole Denman il modello migliore per la propria tipologia di capelli. Nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, sono i più adatti sia per i capelli mossi che per i capelli ricci, alla migliore offerta.

Denman Curly Hair Brush D3 (Black & Red) 7 Row Styling Brush for Detangling, Separating, Shaping and Defining Curls

La spazzola si compone di sette file di setole per districare i capelli con maggiore facilità, agevolare lo styling, ridurre ed eliminare l’effetto crespo, dare maggiore volume ai capelli e definire i ricci. Rispetto ad altri modelli di spazzola Denman, questa presenta un’impugnatura a goccia leggermente più lunga e rotonda proprio per facilitare la presa.

Denman Cushion Hair Brush (Medium) with Soft Nylon Quill Boar Bristles – Porcupine Style for Grooming, Detangling, Straightening

Un manico leggero e bilanciato per consentire una maggiore maneggevolezza e una facilità nello styling senza precedenti. Le setole in nylon sono morbide. L’utilizzo regolare di questa spazzola migliorerà l’aspetto complessivo dei capelli. Questo è un modello medio, ma, a scelta, il cliente può optare anche tra i modelli più grandi o più piccoli.

Denman Spazzola per capelli ricci D4 (Cherry Blossom) 9 file spazzola styling per acconciare, lisciare i capelli più lunghi e definire i ricci, per donne e uomini

Il design di questa spazzola richiama quello del modello precedente. La differenza è che questa modello si compone di nove file di setole, che possono essere rimosse per essere adattate alle esigenze dell’utente. Nel complesso, questa spazzola consente gli stessi risultati dei modelli precedenti. Adatta sia per gli uomini che per le donne, questa spazzola è indicata per i capelli mossi e, soprattutto, per quelli ricci.