Capelli ricci: consigli per gestirli al meglio

I capelli ricci non sono semplici da gestire, ma, con qualche accorgimento in più, le cose possono cambiare. Vediamo come.

Rispetto ai capelli lisci, i capelli ricci richiedono un’attenzione e una cura maggiore, data la loro tendenza a perdere umidità e a seccarsi rapidamente. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prendersi cura dei capelli ricci, evitando alcuni errori e facendo affidamento su una serie di prodotti specificatamente pensati per migliorare la qualità del riccio.

Capelli ricci

A differenza dei capelli lisci, i capelli ricci richiedono una cura e un’attenzione maggiore data la loro tendenza a perdere umidità e a seccarsi rapidamente. Non tutte le persone con i capelli ricci hanno la stessa tipologia di riccio e le stesse problematiche, dato che la qualità del riccio è influenzata dai follicoli piliferi che, in queste persone tendono ad assumere forma ovale e asimmetrica. Questa caratteristica, a sua volta, è determinata dalla genetica.

Sebbene i capelli ricci siano più difficili da gestire rispetto ai capelli lisci, si può fare affidamento su una serie di prodotti specificatamente progettati per rendere i capelli ricci più voluminosi, elastici e morbidi senza creare quel fastidioso effetto crespo. Scopriamo, dunque, nei paragrafi che seguono, come prendersi cura dei capelli ricci, quali sono gli errori da evitare e su quali prodotti fare affidamento per migliorare la qualità del riccio.

Capelli ricci: come prendersene cura

Nella cura e la gestione dei capelli ricci si possono commettere degli errori, a volte, anche inconsapevoli, che, nel corso del tempo, si riflettono negativamente sulla qualità del riccio. I capelli ricci, infatti, come menzionato anche nel paragrafo precedente, tendono a perdere umidità e a seccarsi rapidamente e, se a questo si aggiunge anche una cattiva gestione del capello, una conseguenza negativa sarà inevitabile.

Prendersi cura dei capelli ricci vuol dire utilizzare uno shampoo e un balsamo specifici per capelli ricci, di buona qualità e, preferibilmente, naturali. Di solito, i capelli ricci vanno lavati due volte alla settimana e, subito dopo il lavaggio, tamponati con un asciugamano in microfibra.

A questo punto, siamo pronti per lo styling. Non occorre spazzolare i capelli se questi sono stati ben districati con le dita durante il loro lavaggio, ma, se è proprio necessario, il nostro consiglio è di utilizzare spazzole adatte per capelli ricci. A questo punto, si dovrà passare tra le ciocche dei capelli una crema per lo styling e la schiuma. E’ preferibile puntare su delle creme che non appesantiscono i capelli, che non richiedono il risciacquo e che proteggano il capello in tutto e per tutto.

Superato questo passaggio, si passa all’asciugatura. E’ preferibile che il livello di calore dell’asciugacapelli sia medio e che l’asciugatura avvenga con diffusore e a testa in giù, così da dare ai capelli un volume maggiore.

Capelli ricci: i prodotti che Amazon consiglia

Se è vero che i capelli ricci richiedono cure e attenzioni maggiori rispetto ai capelli lisci, fortunatamente, è anche vero che si può contare su una serie di prodotti, specificatamente progettati per i capelli ricci, il cui unico obiettivo è quello di migliorare la qualità del riccio. Vediamo quali sono i prodotti migliori che Amazon propone ai suoi clienti, a questo proposito, alla migliore offerta.

Pantene Pro-V Ricci Perfetti, Set Regalo Capelli Ricci: 1x Shampoo Ricci 225 ml, 1x Balsamo Miracle Serum Ricci 150ml, 1x Maschera Protezione Cheratina Ricci 300ml, 1x Crema Styling 235ml

Il set comprende uno shampoo per capelli ricci con infuso di nutrienti Pro-V per rinforzare e proteggere i capelli dai danni dello styling, un balsamo che ripara i danni superficiali dei capelli e quelli in profondità, una crema per lo styling a rapido assorbimento e senza risciacquo e una maschera di protezione della cheratina dei capelli. Un set sicuro che ravviverà la qualità dei capelli ricci.

Cantu, burro di karité per capelli naturali, crema al cocco per capelli ricci, 340 g

Burro di karité puro al 100%, senza solfati, parabeni, silicone e altre sostanze dannose per la salute dei capelli, formulato e sviluppato con l’obiettivo di restituire ai capelli ricci quella forma e quella morbidezza naturali che, con il tempo, sono andate perdute. Il burro di karité si applica dopo lo shampoo e non è necessario utilizzare anche il balsamo. Adatto anche per i capelli ondulati.

Bed Head by TIGI | Crema Styling per capelli ricci o mossi Curls Rock Amplifier | Prodotti anticrespo per capelli ricci definiti | 113ml

Una crema per lo styling dei capelli ricci che, grazie alla sua formula, si preoccupa anche di proteggere i capelli dall’eccessiva umidità o secchezza, di idratarli, definirli e ammorbidirli, eliminando del tutto l’effetto crespo e domando anche le ciocche più ribelli. La crema non richiede alcun risciacquo, non unge e non appesantisce, è a rapido assorbimento e assicura una lunga tenuta.

