Caduta dei capelli uomo: i migliori rimedi anticaduta

La caduta dei capelli nell’uomo è molto comune e dipende da predisposizione genetica, età e molti altri fattori differenti. Questa può essere permanente o temporanea e, nella maggior parte dei casi, può essere prevenuta e trattata con rimedi specifici anticaduta.

Caduta dei capelli uomo

La caduta dei capelli è un fenomeno molto comune che può dipendere sia da fattori psicologici e sia da fattori fisiologici, può essere temporanea o permanente, interessare l’intero cuoio capelluto o solo alcune zone. Questa può riguardare sia gli uomini che le donne, sebbene l’uomo sia più interessato da questo problema che, fortunatamente, la maggior parte delle volte, può essere prevenuto e affrontato con rimedi specifici anticaduta.

Poiché la caduta dei capelli dipende da fattori diversi, tuttavia, è bene precisare che vi sono fattori che possono essere controllati dalla persona e, dunque, la caduta può essere prevenuta e risolta, e fattori che non possono essere, in alcun modo, controllati dalla persona. In quest’ultimo caso, di solito, la caduta è permanente e, sfortunatamente, non può essere risolta.

Caduta dei capelli uomo: cause

La caduta dei capelli è normale in alcune stagioni dell’anno perché fa parte del ciclo vitale di caduta e ricrescita dei capelli. Tuttavia, quando ci si rende conto che la caduta è abbondante e non accenna a diminuire, è il caso di indagare per intervenire sulla causa che la provoca.

Non esiste una sola causa alla base della caduta dei capelli, ma più cause differenti che, su alcune persone, potrebbero, persino, presentarsi insieme ed essere aggravate da alcuni fattori di rischio.

In generale, nell’uomo, la caduta dei capelli può essere determinata da una predisposizione genetica, per cui i capelli cadono se quella persona ha un familiare che ha affrontato o sta affrontando la stessa situazione, l’uso di alcuni farmaci, l’abitudine ad usare prodotti per i capelli aggressivi o eventi stressanti.

Caduta dei capelli uomo: rimedi anticaduta su Amazon

La maggior parte delle volte, la caduta dei capelli nell’uomo può essere prevenuta e risolta con rimedi specifici anticaduta, da applicare regolarmente sui capelli, anche al fine di stabilizzare i risultati nel tempo. Amazon, a questo proposito, propone ai suoi clienti rimedi specifici diversi, alla migliore offerta. Vediamo quali sono i migliori.

Alpecin Caffeine Hair Booster | 1 x 200 ml | Tonico per capelli per rinforzare le radici dei capelli

L’obiettivo del tonico è quello di rinforzare le radici dei capelli, prevenirne la caduta e contribuire alla crescita naturale dei capelli, in modo sano ed omogeneo. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare il tonico direttamente sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente. Il tonico è stato studiato specificatamente per gli uomini, al fine di prevenire la caduta dei capelli su base ereditaria.

Keramine H Fiala Anticaduta per Capelli, 12 x 6ml

Le fiale a base di Kapilarine agiscono sui principali fattori responsabili della caduta dei capelli, allo scopo di inibire l’enzima 5-alfa-reduttasi, migliorare la microcircolazione del cuoio capelluto e favorire il naturale ciclo vitale dei capelli. Il principio attivo agisce sul cuoio capelluto in sinergia con altri principi attivi al fine di purificare, tonificare, stimolare e rimineralizzare per una crescita continua dei capelli, forte e vigorosa.

Biothymus Ac Active Trattamento Attivo Anticaduta Capelli per Uomo, Formula Intensiva ad Azione Prolungata, 10 Fiale

Queste fiale, che sono state specificatamente studiate per prevenire la caduta dei capelli nell’uomo, agiscono sui capelli fragili che tendono a diradarsi e nella fase iniziale più intensa di caduta temporanea, al fine di contrastarla. La formula alla base del prodotto contiene principi attivi specifici, che favoriscono il ciclo naturale del capello. Le fiale agiscono sul lungo periodo di tempo e, infatti, si consiglia un’applicazione ogni tre giorni.

