G7: Foti, 'presenza Papa successo Italia, legarla e europee riduttivo e volgare'

Pescara, 27 apr. (Adnkronos) – La presenza del Papa al summit dei Grandi, in programma il 14 e 15 a Borgo Egnazia, "è un successo per l'Italia perché l'Italia è il Paese organizzatore G7 e l'Italia ha lavorato per questo grande evento, il primo con la presenza di un Pontefice, è un successo dell'Italia e la testimonianza del lavoro puntuale che Giorgia Meloni come premier fa ogni giorno senza bisogno di annunci roboanti". Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, durante il panel sulla libertà religiosa alla conferenza programmatica di Fdi in corso a Pescara.

"Un'interpretazione della stampa di oggi mi ha fatto abbastanza sorridere – aggiunge – perché legano questa presenza e questo annuncio alle elezioni Europee. Francamente direi, cambiamo argomento. Va bene che la sinistra è notoriamente anche un fenomeno di sinistri ma dare questa interpretazione è quantomeno riduttivo e volgare".