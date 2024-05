Natalità: Bergamini (Fi), 'violenza contro Roccella vero atto squadrismo fascista'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La violenza espressa oggi, da appartenenti di quella sinistra che vuole imporre un pensiero unico su determinati temi riguardanti le donne, contro la ministra Eugenia Roccella, a cui si è praticamente impedito di parlare e di rimanere anche fisicamente agli Stati Generali della Natalità è un vero e proprio atto di squadrismo”. Lo dichiara in una nota la vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini.

“Piena solidarietà ad Eugenia da parte mia e di Forza Italia. È inquietante che in un paese democratico come il nostro non venga permesso a un ministro della Repubblica italiana di poter esprimere liberamente il proprio pensiero su temi che riguardano il suo dicastero”.