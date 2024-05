Casa: Tajani, 'dl salva case? Giusta direzione, padroni a casa propria'**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Il dl 'salva case' che Matteo Salvini vuole portare mercoledì in Cdm? "Adesso vedremo quando arriverà in pre-Consiglio, è in fase di elaborazione", "dipende dai contenuti del tipo di sanatoria da fare, noi abbiamo già u...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Il dl 'salva case' che Matteo Salvini vuole portare mercoledì in Cdm? "Adesso vedremo quando arriverà in pre-Consiglio, è in fase di elaborazione", "dipende dai contenuti del tipo di sanatoria da fare, noi abbiamo già un testo incardinato al Senato di rigenerazione urbana, se compatibile con le nostre proposte assolutamente sì: 'padroni a casa propria'. Quello che conta sono i contenuti, la forma", se dl o ddl, "a me interessa meno. Vedremo il testo definitivo, ma mi pare si stia andando nella giusta direzione…". Così il vicepremier e ministro Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi diretto a Montecitorio.