Ue: Tajani, 'dialogo con Id impossibile, ideale alleanza Ppe-liberali-conservatori'**

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "L'azione di Giorgia Meloni come leader dei conservatori è legittima, io lavoro per un'alleanza che sia tra popolari, liberali e conservatori, per me è la soluzione ideale e io sto lavorando per questo. Poi dipende da come voteranno cittadini, io credo che un dialogo forte con i conservatori sia di forte importanza". Così il vicepremier e ministro Antonio Tajani, lasciando Palazzo Chigi risponde a chi gli chiede un commento sulle parole della presidente del Consiglio, che stamattina ha ribadito che in Europa punta a una maggioranza di centrodestra che mandi la sinistra all'opposizione.

A chi fa riferimento a un'eventuale alleanza con Marine Le Pen? "Il problemi sono i valori – risponde -, per noi l'europeismo è fondamentale" e con i tedeschi "Afd", ad esempio "per noi è impossibile qualsiasi forma di dialogo. Con Id – aggiunge poi Tajani richiamando Identità e Democrazia, il gruppo di cui fa parte la Lega in Europa – è assolutamente impossibile dialogare, come si fa a dialogare con chi la pensa in maniera opposta alla tua? Noi siamo il Ppe, siamo europeisti, atlantisti, liberali, garantisti. Anche quando vinsi contro la sinistra, Id non votò per noi". Tajani chiude ribadendo che la "maggioranza ideale è composta da popolari, liberali e conservatori, poi vedremo i risultati…".