Capelli in estate: come proteggerli dal caldo

Capelli in estate: come proteggerli dal caldo

I capelli in estate richiedono cure maggiori. Scopriamo come proteggerli dal caldo e dal sole.

I capelli in estate vanno protetti al pari della pelle sia dal sole che dalle temperature alte. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo semplice, ricorrendo a rimedi naturali, che hanno veramente a cuore la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto.

Capelli in estate

L’estate è in assoluto una delle stagioni che più si amano perché, finalmente, si ha la possibilità di riposare, prenotare una vacanza più lunga, andare al mare e passare più tempo all’aperto. Purtroppo, però, l’estate presenta anche qualche risvolto negativo, come, ad esempio, gli insetti e le ondate di caldo, che danneggiano i capelli e che peggiorano situazioni già disperate.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come proteggere i capelli in estate sia dal sole che dalle temperature elevate, in modo semplice, tuttavia, facendo affidamento su rimedi naturali, che hanno davvero a cuore la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto.

Capelli in estate: i danni del caldo e del sole

I capelli sono, per noi, una sorta di corona, che si indossa sempre e che, in quanto tale, va curata e protetta, in ogni stagione dell’anno ma, in modo particolare, durante l’estate, quando il sole e il caldo cocente possono danneggiarla, rendendosi responsabili, nel tempo, di fenomeni di rottura e caduta dei capelli.

Al giorno d’oggi, per nostra fortuna, possiamo contare su una serie di soluzioni naturali, specificatamente progettate e sviluppate in alternativa ai prodotti aggressivi, su cui, solitamente, si fa affidamento, per proteggere i capelli in estate dal caldo e dal sole.

Il caldo e il sole, in estate, mettono a dura prova sia i nostri capelli e sia la nostra pelle. Così come ci prendiamo cura della nostra pelle, allora, dobbiamo anche prenderci cura dei nostri capelli dato che, allo stesso modo della pelle, in estate, le temperature e il sole tendono a seccare i capelli. A lungo andare, i capelli inizieranno ad incresparsi e, se i vostri capelli sono naturalmente secchi, andrete incontro a problemi più seri. Se poi ai danni di sole e caldo si aggiungono anche quelli dell’acqua di mare, allora, mettere in atto soluzioni extra e più intensive, che impediscono ai capelli di spezzarsi e cadere, diventa estremamente importante.

Capelli in estate: miglior rimedio naturalezza

Non tutte le soluzioni naturali funzionano nello stesso modo e non tutte le soluzioni naturali si rivelano efficaci ed è per questo motivo che vi consigliamo Foltina Plus, la prima soluzione naturale, studiata sia per prevenire che per fermare la caduta dei capelli, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono.

Foltina Plus è una lozione in spray naturale al 100%, il cui obiettivo è quello di:

rinforzare i capelli per renderli naturalmente più belli e voluminosi

limitare e fermare la caduta dei capelli

stimolare il bulbo pilifero per capelli sempre più belli e voluminosi

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Foltina Plus è in promozione a 49,00 € anziché 98,00 €. Per quanto riguarda il pagamento, invece, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.