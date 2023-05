Scutigere in casa: come allontanarle senza veleni

Le scutigere in casa sono presenze comuni. Scopriamo insieme come allontanarle senza l'uso dei veleni.

La presenza delle scutigere in casa dipende da una serie di cause molto diverse. Sebbene questi insetti non siano un pericolo per la nostra vita e per la nostra salute, allontanarli dalle nostre case è importante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come fare.

Scutigere in casa

Comunemente, le scutigere vengono conosciute anche con il nome di “millepiedi” proprio perché, rispetto agli altri insetti della stessa specie, hanno zampe più lunghe, per le quali tendono a muoversi in modo diverso. Anche se non è così, è la combinazione tra queste due caratteristiche che ci porta a credere che le scutigere abbiano più zampe rispetto agli altri insetti appartenenti alla stessa razza.

La presenza delle scutigere in casa dipende da una serie di cause molto diverse. Sebbene la specie comune di questi parassiti, che entra in casa nostra senza alcun invito, sia insettivora e, tecnicamente, contribuisce a tenere la nostra casa pulita e libera dagli altri insetti, nessuno ama condividere il proprio spazio con gli insetti.

Scutigere in casa: consigli

Il senso di libertà, sicurezza e protezione che la nostra casa ci trasmette è la ragione per cui dovremmo allontanare le scutigere dalle nostre case. Tuttavia, dovremmo farlo anche per una questione di igiene. Insomma, anche se le scutigere si nutrono di altri insetti, come pesciolini d’argento o formiche, e non sono un pericolo per la nostra salute, non ci pizzicano, non ci mordono e non vanno alla ricerca di sangue umano, come le cimici dei letti, questi parassiti, per noi, sono e restano un problema da affrontare con tempestività.

Le scutigere sono insetti talmente piccoli che possono attraversare anche la più piccola delle fessure o delle crepe, che siano sulle pareti, le porte o le finestre. Ecco perché è importante, oltre a pulire regolarmente la casa, sigillare anche questi spazi minuscoli. Tali precauzioni, però, da sole non bastato. Come fare, allora?

Scutigere in casa: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare le scutigere dalle proprie abitazioni, ma non tutte funzionano nello stesso modo e non tutte si rivelano efficaci. Le soluzioni chimiche, ad esempio, risolvono il problema, ma solo temporaneamente e, nel tempo, non solo lo aggravano, ma possono incidere negativamente anche sulla salute delle persone che respirano gli agenti chimici di cui si compongono.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per allontanare le scutigere dalle nostre case ed impedire l’accesso a nuovi insetti. Sano ed ecologico, a basso impatto economico, Ecopest è un dispositivo elettronico che allontana e impedisce l’accesso a nuovi insetti grazie all’emissione di ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, impercettibili ad orecchio umano e animale, che disturbano la quiete delle scutigere.

Progettato per agire lungo un raggio d’azione di 250 mq, Ecopest, ai fini di un risultato ottimale, va tenuto in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

