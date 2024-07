Aloe Vera: tutti i benefici per capelli sani e forti

L’aloe vera è benefica per la pelle del viso e del corpo, per lenire le scottature del sole e, persino, per i capelli e lo cuoio capelluto. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i vantaggi che derivano dall’utilizzare prodotti a base di aloe vera per la cura dei capelli ed, eventualmente, dove acquistarli online.

Aloe Vera

L’aloe vera è una pianta che cresce laddove il clima è più caldo e secco. I prodotti a base di aloe vera non sono una scoperta recente, sebbene il loro utilizzo sia aumentato solo di recente. Ad oggi, l’aloe vera si utilizza per la cura della pelle del viso e del corpo, per lenire le scottature solari, per rilassare gambe gonfie e doloranti e, persino, prendersi cura dello cuoio capelluto e dei capelli, affinché questi possano crescere più sani e più forti, riparati e ristrutturati, più belli e visibilmente più morbidi al tatto.

L’utilizzo dell’aloe vera nella cura dei capelli ha richiamato l’attenzione di numerose aziende che, negli ultimi, hanno investito e si sono dedicate allo studio e lo sviluppo di balsami, shampoo e maschere per capelli a base di aloe vera, arricchiti da principi attivi naturali, come estratto di ortica o acido ialuronico, al fine di potenziare i benefici dell’aloe vera.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici che derivano dall’utilizzo regolare di prodotti a base di aloe vera per la cura dei capelli ed, eventualmente, dove acquistarli online.

Aloe Vera: i benefici sui capelli

I vantaggi di utilizzare prodotti a base di aloe vera per la cura dei capelli sono numerosi. Prima di tutto, questo è un principio attivo che è adatto a tutti i tipi di capelli e, in secondo luogo, poiché si tratta di un principio attivo naturale al 100%, i prodotti a base di aloe vera possono essere utilizzati da tutte le persone.

Si stima che la crescita dei capelli sia di pochi centimetri al mese, ma il tasso di ricrescita è determinato anche dalla predisposizione genetica e lo stato di salute della persona. Secondo gli studi condotti, utilizzare prodotti a base di aloe vera aumenta il tasso di crescita dei capelli grazie ai minerali, le vitamine, gli acidi grassi e gli aminoacidi contenuti nell’aloe vera.

Chi ha i capelli grassi, potrebbe provare ad utilizzare prodotti a base di aloe vera per controllarli e gestirli grazie agli enzimi in essa contenuti, che scompongono i grassi e, quindi, privano i capelli dell’eventuale sebo in eccesso.

La dermatite seborroica è una condizione comune infiammatoria della pelle, che colpisce anche il cuoio capelluto, dando origine alla forfora. Utilizzare prodotti a base di aloe vera potrebbe prevenire o limitare la comparsa della forfora.

L’esposizione ai raggi del sole non è dannosa solo per la pelle, ma anche per il cuoio capelluto e i capelli, che iniziano a seccarsi, a perdere elasticità, lucentezza e colore. I prodotti a base di aloe vera possono prevenire questa condizione.

Aloe Vera: i prodotti migliori su Amazon

Negli ultimi anni, l’utilizzo di prodotti a base di aloe vera è aumentato e non solo per la cura della pelle di viso e corpo, ma anche per la cura dei capelli. Nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto in una lista alcuni dei prodotti migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

equilibra Capelli, Maschera Capelli Aloe Ialuronica, Maschera ad Azione Idratante e Districante, con Aloe Vera (20%), Acido Ialuronico, Estratto di Ortica, 450 ml

Una maschera naturale per capelli, a base di aloe vera, acido ialuronico ed estratto di ortica, in grado di idratare, rinforzare, proteggere e ristrutturare i capelli, grazie all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono. Adatta per tutta la famiglia, si consiglia di applicare la maschera sui capelli bagnati prima dello shampoo, di lasciare agire per almeno cinque minuti e di risciacquare abbondantemente.

Omia, Balsamo Capelli Eco Bio con Aloe Vera del Salento per Capelli Normali, Idratante ed Equilibrante, Balsamo per Lavaggi Frequenti, Senza Silicon i e SLES

Adatto per i capelli normali, questo balsamo, idratante ed equilibrante, è ideale per i lavaggi frequenti. La formula alla base del balsamo favorisce la riparazione e idratazione dei capelli, tuttavia senza appesantirli. Dopo l’uso, i capelli appariranno più luminosi, idratati, facili da pettinare e morbidi al tatto.

Equilibra Aloe Shampoo Idratante, 250 Ml

Per dei capelli sani, forti, voluminosi, idratati e morbidi al tatto non serve solo un balsamo, ma anche uno shampoo come questo all’aloe vera, acido ialuronico ed estratto di ortica. Dalle proprietà lenitive e idratati, come per i prodotti precedenti, anche questo è privo di sostanze aggressive ed è indicato per tutti i tipi di capelli ed i lavaggi frequenti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.