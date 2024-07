Skincare estiva: i consigli per avere una pelle perfetta

Skincare estiva: i consigli per avere una pelle perfetta

La skincare estiva è diversa da quella delle altre stagioni, ma altrettanto fondamentale. Vediamo come eseguirla.

Costruire una skincare estiva è fondamentale per proteggere la pelle dai danni potenziali che il caldo prima e l’esposizione eccessiva ai raggi solari poi possono provocare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo correttamente, facendo affidamento sui prodotti specifici per la stagione estiva, da acquistare online, alla migliore offerta.

Skincare estiva

Durante l’estate si ha più voglia di stare all’aperto, le giornate sono più lunghe e soleggiate, le temperature si alzano e, con l’aria di vacanze che si respira, si cerca il riposo e la tranquillità assoluta. La stagione estiva è anche la stagione del mare e delle spiagge affollate, delle riunioni con gli amici e la famiglia, il buon cibo e le bevande fresche e dissetanti.

Poiché si sta di più all’aperto, fa caldo e ci si espone di più ai raggi del sole, rispetto alle altre stagioni dell’anno, la nostra pelle ha bisogno di una cura e attenzione maggiore a causa dei danni potenziali che si possono verificare proprio per questa nuova condizione.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, l’importanza della skinkare estiva e dove acquistare online i migliori prodotti per la nuova routine di bellezza, alla migliore offerta.

Skincare estiva: consigli

L’arrivo dell’estate non richiede uno stravolgimento totale della propria routine di bellezza, ma è ovvio che la skinkcare estiva deve essere leggermente diversa rispetto a quella invernale. In inverno, infatti, la nostra pelle necessita di un nutrimento e un’idratazione maggiore, mentre, in estate, a causa del caldo, la nostra pelle produce più olio e, seppur ha bisogno di idratazione, comunque, ha bisogno di restare più fresca e leggera.

Strati di crema idratante leggeri, esfoliazione delicata, sieri attivi e protezione solare sono le parole chiave che la skincare estiva richiede. In particolare per quanto riguarda la protezione solare, questa dovrebbe essere applicata regolarmente, tutte le volte che si esce di casa e non esclusivamente quando si sta al mare, avendo accortezza di riapplicarla almeno ogni due ore così da restare protetti nonostante il sudore.

La protezione solare può essere applicata separatamente ad una crema idratante, oppure, in alternativa, si potrebbe optare per l’acquisto di un fondotinta o una crema idratante mescolata a protezione solare.

Per quanto riguarda la crema idratante, invece, è preferibile optare per quelle a base di acido ialuronico e aloe vera lenitiva.

Skincare estiva: le soluzioni migliori su Amazon

L’utilizzo di prodotti scelti a caso può compromettere fortemente il risultato della skincare estiva, anche se questa viene eseguita correttamente. Per questo motivo, nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei prodotti migliori da utilizzare in estate per la propria routine di bellezza, reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

Rilastil Sun system Correttore Colore Beige, Coprente, Cremoso, SPF 50+, Resistente all’Acqua per Tutti i Tipi Pelle, 10g

Un fondotinta compatto e dall’elevato potere coprente. Cremoso e facilmente spalmabile, il fondotinta aiuta a nascondere le imperfezioni cutanee, a donare quell’effetto di abbronzatura naturale e proteggere effettivamente dai potenziali danni che l’esposizione diretta ai raggi del sole può causare. Si consiglia di applicare il prodotto almeno trenta minuti prima l’esposizione del sole. Adatto a tutti i tipi di pelle, si raccomanda di scegliere il colore più adatto

per la propria pelle.

Garnier Crema Gel Giorno, Per Pelli Normali, Azione Lenitiva, Arricchita con Acido Ialuronico, Aloe Vera e Glicerina, Pelle Idratata fino a 48h, Hyaluronic Aloe, 50 ml

A base di glicerina, aloe vera e acido ialuronico, l’utilizzo regolare di questa crema idratante rende la pelle del viso e del collo visibilmente più morbida, curata e fresca. Si consiglia di applicare regolarmente, tutti i giorni, su viso e collo, eseguendo dei movimenti circolari fino al totale assorbimento del prodotto. Adatta per pelli normali.

RoC – Soleil-Protect Fluido Comfort ad Alta Tolleranza SPF 50 – Crema Idratante Viso – Protezione Solare Ipoallergenica – Pelle Sensibile – 50 ml

Una protezione solare che idrata, lenisce e protegge la pelle sensibile, lasciandola fresca e morbida al tatto. Si consiglia di applicare generosamente ed uniformemente prima dell’esposizione al sole e di riapplicare in caso di sudore. Adatta alle pelli sensibili. L’applicazione di una quantità bassa del prodotto non garantisce una protezione adeguata dai raggi del sole.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli , Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.