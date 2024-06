Caldo torrido: consigli e rimedi per affrontarlo al meglio

Il caldo torrido ci farà compagnia ancora a lungo, nonostante i fenomeni temporaleschi che, di tanto in tanto, si verificheranno nelle nostre regioni. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come gestire e affrontare il caldo torrido al meglio, così da proteggere la nostra salute e la salute delle persone fragili.

Caldo torrido

Anche se, nelle prossime ore, e in alcune regioni già in queste ore, si registrano fenomeni temporaleschi, il caldo torrido, in realtà, ci terrà compagnia ancora per molte settimane. Capire come gestire e affrontare il caldo torrido è importante soprattutto per preservare la nostra salute, la salute di bambini e anziani e la salute delle persone fragili. Se ne parla sempre molto poco, infatti, ma i soggetti fragili percepiscono il caldo in maniera diversa rispetto a come lo percepiamo noi e non avere a disposizione gli strumenti giusti per affrontarlo al meglio può avere delle conseguenze importanti.

Il cambiamento climatico aggrava la situazione attuale e, nel corso degli anni, avremo estati sempre più calde e sempre più a lungo. Allo stesso tempo, e per nostra fortuna, oggi, molto più che in passato, abbiamo gli strumenti più adatti per gestirlo e affrontarlo al meglio, in modo tale da non avere problemi.

Caldo torrido: consigli

Il modo migliore di affrontare il caldo torrido, indipendentemente dalle vostre condizioni di salute, sicuramente, è quello di restare in casa nelle ore più calde della giornata. Tuttavia, se siete costretti ad uscire di casa, se possibile, di tanto in tanto, cercatevi un riparo all’ombra per concedervi un po’ di refrigerio.

Bevete sempre molta acqua. Questa è l’unica bevanda in grado di dissetarvi e mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo. Le bevande alcoliche, quelle zuccherate e, in generale, le bevande tipicamente estive non solo sono ricche di zuccheri, ma non dissetano davvero.

Mangiate leggero. In particolare, consumate molta frutta e verdura, non solo perché sono alimenti leggeri, ma sono anche ricchi di acqua, di fibre e di nutrienti essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo.

Se potete, fate delle docce fresche, più volte nel corso della giornata, dei pediluvi e degli impacchi con il ghiaccio su polsi, nuca e fronte.

