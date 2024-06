Dieta anti-caldo: cosa mangiare e cosa non mangiare per gestire le ondate di calore

Dieta anti-caldo: cosa mangiare e cosa non mangiare per gestire le ondate di ...

La dieta anti-caldo aiuta ad affrontare meglio l'estate. Vediamo come funziona e come seguirla.

La dieta anti-caldo è versatile, aiuta a combattere il caldo, ma anche a perdere peso, che è molto importante, soprattutto per preservare il benessere psicofisico del proprio organismo. Vediamo insieme i dettagli.

Il benessere psicofisico si preserva a partire da una buona e corretta alimentazione, in ogni stagione dell’anno ma, soprattutto, durante l’estate, quando le temperature iniziano ad alzarsi e il caldo, di giorno in giorno, diventa sempre più insopportabile. Capire come affrontarlo è fondamentale, soprattutto nel caso di bambini, anziani, donne in gravidanza e, in generale, soggetti fragili.

Ogni organismo affronta il caldo in modo diverso, in base anche alle sue difese personali, ma la dieta anti-caldo resta, in ogni caso, fondamentale perché, indipendentemente dalla condizione individuale, l’alimentazione è il modo migliore per poter vincere sulle temperature cocenti.

Dieta anti-caldo: consigli

Con l’arrivo dell’estate, quando le temperature iniziano ad alzarsi, il nostro corpo reagisce in un modo diverso e la voglia che, fino a poco tempo fa, si aveva per alcune tipologie di cibo inizia a venire meno, a favore di un’esigenza, sempre più pressante, di piatti freschi e leggeri. La dieta anti-caldo, a questo proposito, suggerisce un consumo maggiore e regolare di frutta e verdura di stagione. Questi alimenti non sono solo ricchi di fibre, per cui, aiutano a restare più sazi e più a lungo, ma sono anche ricchi di acqua e contribuiscono a mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Restare leggeri e idratati, dunque, aiuta a mantenere bassa la temperatura corporea e, di conseguenza, aiuta anche ad avvertire meno caldo.

Per restare in tema, come la maggior parte delle diete corrette, anche la dieta anti-caldo consiglia di bere molta acqua durante il giorno. Questo è un consiglio sempre valido, ma diventa ancora più valido con l’arrivo dell’estate. Probabilmente, non tutti sanno che il 20-30% del fabbisogno di liquidi necessario all’organismo per funzionare correttamente si compone di acqua e alimenti ricchi di acqua, proprio come la frutta e la verdura.

Per non vanificare il risultato delle diete precedenti, anche se siamo in estate e viene voglia di un gelato o di bevande fresche, tipicamente estive, la dieta anti-caldo consiglia di preferire, piuttosto, un frullato preparato in casa o, in alternativa, un frutto fresco, consumato per intero affinché non si perdano le fibre in esso contenute.

La dieta anti-caldo sconsiglia la consumazione di piatti caldi e pesanti, carichi di condimenti, così come pure le bevande estive, che sono ricche di zuccheri aggiunti e disidratano ulteriormente e quelle alcoliche che, al pari di un succo di frutta o un frullato processato, sono caloriche e per nulla dissetanti.

Dieta anti-caldo: miglior rimedio naturale

Accendere l’aria condizionata, durante la stagione estiva, è fondamentale, ma seguire una dieta anti-caldo è fondamentale. La stessa dieta, peraltro, poiché suggerisce la consumazione di alimenti freschi e genuini, tipici della stagione estiva, aiuta a perdere peso e a restare in forma, così da non vanificare i risultati che si sono raggiunti nelle stagioni precedenti.

