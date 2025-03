Negli ultimi anni, la psicodiagnostica ha subito un’evoluzione significativa grazie all’integrazione di tecnologie avanzate e modelli multidisciplinari. Uno dei protagonisti di questa trasformazione è Felipe Lopez, psicologo specializzato in valutazione psicodiagnostica e assessment psicologico a scopo medico-legale, che ha sviluppato un innovativo metodo per rendere la diagnosi psicologica più accessibile, rapida e scientificamente affidabile.

Oggi, parliamo con lui per approfondire come la psicologia stia cambiando e quali siano le implicazioni di questa rivoluzione per i pazienti, i tribunali e non ultimo anche il campo della medicina del lavoro.

Dott. Lopez, quali sono le principali criticità della psicodiagnostica tradizionale?

Felipe Lopez: “La psicodiagnostica tradizionale ha due problematiche: l’accessibilità e la velocità. In Italia, il tempo medio per ottenere una valutazione psicologica in ambito clinico o forense è di circa 60 giorni, mentre in alcuni casi giudiziari può arrivare a 120 giorni. Inoltre, i costi per una diagnosi psicologica privata oscillano tra 500 e 2.000 euro, rendendo il servizio poco accessibile a molte persone.”

Lei ha sviluppato un modello innovativo per superare queste barriere. In cosa consiste?

Felipe Lopez: “Il mio modello si basa su tre pilastri: multidisciplinarità, intelligenza artificiale e accessibilità economica. Abbiamo costruito un sistema in cui più professionisti lavorano in sinergia per alleggerire i tempi di diagnosi, ridurre i costi e migliorare l’affidabilità dei test. Grazie all’uso dell’IA, siamo riusciti a ridurre i tempi di valutazione del 70% rispetto ai metodi tradizionali.”

Come l’Intelligenza Artificiale sta cambiando la psicodiagnostica?

Felipe Lopez: “L’Intelligenza Artificiale consente di analizzare enormi quantità di dati in tempi brevi, identificando schemi che potrebbero sfuggire a un esame manuale. Noi la utilizziamo per ottimizzare i test psicodiagnostici, migliorare la precisione delle perizie forensi e ridurre il margine di errore nei referti. In ambito clinico, ad esempio, i nostri strumenti di machine learning riescono a identificare segnali di disturbi psicologici con una precisione del 92%, mentre il metodo tradizionale basato sull’operatore clinico che opera senza èquipe arriva all’83%.”

Quali sono le applicazioni più importanti della psicodiagnostica forense oggi?

Felipe Lopez: “In tribunale, la psicodiagnostica è fondamentale per valutare l’imputabilità, la pericolosità sociale e l’idoneità genitoriale, nei casi di separazione e affidamento. Il nostro metodo permette di fornire perizie in tempi più rapidi, migliorando la qualità delle decisioni giudiziarie.”

Qual è l’impatto del suo modello sulla medicina del lavoro?

Felipe Lopez: “Nel mondo del lavoro, la psicodiagnostica aiuta a valutare la capacità di un individuo di svolgere mansioni ad alto rischio. Il nostro modello permette di identificare segnali di burnout, stress lavoro-correlato e deficit cognitivi, garantendo ambienti di lavoro più sicuri e giudizi sull’idoneità psicofisica.”

Ci sono delle agevolazioni economiche per rendere la valutazione psicologica più accessibile?

Felipe Lopez: “Sì, una delle nostre priorità è rendere la psicodiagnostica più equa e accessibile. Abbiamo attivato voucher sanitari, convenzioni con enti pubblici e tariffe calmierate per fornire ad un utente più ampio, una valutazione coerente e professionale senza ostacoli economici; siamo nel pieno del riconoscimento e accreditamento ASL per rendere servizi il più possibile rispondenti al territorio e il lancio del progetto powered AI che chiamiamo “Cerebro” ha già dato grandi soddisfazioni e feedback dell’utenza assolutamente positivi ”

Quali saranno le prossime evoluzioni della psicodiagnostica?

Felipe Lopez: “Stiamo lavorando su diverse innovazioni, tra cui:

L’integrazione della tele-psicodiagnostica per fornire valutazioni a distanza.

Lo sviluppo di modelli predittivi per la diagnosi precoce di disturbi psicologici .

La creazione di un sistema di refertazione automatizzata con intelligenza artificiale , per ridurre ulteriormente i tempi di attesa. ”

Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi ha bisogno di una valutazione psicodiagnostica?

Felipe Lopez: “La psicodiagnostica non deve essere un privilegio per pochi, ma una risorsa ad hoc per tutti. Il nostro obiettivo è garantire ad ogni persona l’accesso a una valutazione affidabile, tempestiva e a un costo sostenibile, in linea con le prassi del servizio pubblico ma con i benefit che distinguono il privato sociale. La psicologia sta entrando in una nuova era, in cui innovazione e accessibilità vanno di pari passo.”

Chi è Felipe Lopez

Felipe Lopez è uno psicologo esperto in psicodiagnostica clinica e forense, con anni di esperienza nella valutazione psicologica, perizie medico-legali e consulenze tecniche d’ufficio e di parte per i tribunali. Innovatore nel suo settore, ha sviluppato un modello multidisciplinare avanzato che integra l’Intelligenza Artificiale nei processi diagnostici, riducendo i tempi di valutazione e migliorando l’accessibilità ai servizi psicologici.

Attraverso il suo ambulatorio specializzato, offre diagnosi psicodiagnostiche rapide e affidabili in ambito clinico, forense e della medicina del lavoro, collaborando con enti pubblici, studi legali e istituzioni sanitarie. Il suo obiettivo è rendere la psicologia più accessibile, scientificamente valida e applicabile a livello sociale e giudiziario.

