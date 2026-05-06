Ascolti di Belve Crime: numeri, ospiti e reazioni dopo la puntata del 5 maggio

Ascolti e ospiti controversi: Francesca Fagnani riporta Belve Crime in prima serata e i numeri raccontano una serata impegnativa

La prima serata di Rai2 ha riaccolto Belve Crime con Francesca Fagnani alla conduzione e la partecipazione di Elisa De Marco, nota come Elisa True Crime, che ha curato le introduzioni. In onda il 5 maggio, la puntata ha messo in sequenza interviste a Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, attirando l’attenzione per i temi forti e i contrasti in studio.

I numeri rilevati per quella serata sono stati di 1.062.000 telespettatori con il 7,4% di share, un dato superiore alla media di rete ma inferiore rispetto ai risultati ottenuti nelle puntate precedenti.

Come si colloca la puntata nei confronti delle edizioni precedenti

Per inquadrare il risultato del 5 maggio è utile ricordare alcuni confronti: l’ultima puntata della versione classica, andata in onda lo scorso 28 aprile, aveva registrato 1.502.000 spettatori con il 10,20% di share, mentre la quattordicesima stagione della trasmissione aveva una media di 1.473.000 spettatori e il 9,75% di share.

La versione crime del 2026, invece, aveva esordito con numeri ancora più alti: il debutto del 10 giugno 2026 aveva raccolto 1.570.000 spettatori e il 12,4% di share, superando la media della stagione primaverile di Belve che si era attestata sui 1.431.000 e il 9,04% di share. Questi riferimenti aiutano a valutare la puntata del 5 maggio in una prospettiva più ampia.

Il contesto di palinsesto che ha influenzato i risultati

Dietro il dato di 7,4% ci sono anche fattori esterni: la serata era affollata e competitiva. Su Rai Uno andava in onda Il commissario Montalbano (replica), appuntamento che continua a garantire audience solide, mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha fatto registrare il suo record stagionale. A completare il quadro, su Italia Uno era proposto lo special di Le Iene Presentano: Inside. In questo senso, il risultato di Belve Crime va considerato non solo in valore assoluto ma anche rispetto a una serata televisiva particolarmente affollata e frammentata.

Ospiti, formato e scelte editoriali

La puntata del 5 maggio ha puntato su tre figure centrali della cronaca nera italiana: Katharina Miroslawa (la cosiddetta “mantide di Parma”), Roberto Savi (tra i fautori della Banda della Uno Bianca) e Rina Bussone (legata al caso di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik). Accanto a Fagnani, Elisa De Marco ha introdotto i casi con clip e sintesi, offrendo al pubblico un quadro di riferimento prima del confronto in studio. Il format resta quello dell’intervista faccia a faccia: niente ricostruzioni scenografiche, ma domande dirette e contrasti a volte duri tra conduttrice e ospiti, elemento che caratterizza la cifra del programma.

La voce di Francesca Fagnani e il binomio intervista-inchiesta

Fagnani ha più volte spiegato che con questo spin-off ha cercato di congiungere due anime professionali: l’intervista in profondità e il giornalismo d’inchiesta. Nel corso delle conversazioni la conduttrice ha osservato come molti condannati si proclamino innocenti, circostanza che ha provato a interpretare come meccanismo umano o strategia processuale. Nel caso di Roberto Savi la trasmissione ha sottolineato il peso storico della vicenda: per lui si è trattato di un confronto mediatico significativo, ripreso per la prima volta dopo 32 anni, come segnalato dalla promozione della puntata.

Impatto sul pubblico e prospettive editoriali

Lo spin-off Belve Crime sembra rispondere a una domanda specifica: il pubblico è interessato a narrazioni di cronaca nera raccontate direttamente dai protagonisti. Questo si riflette non solo negli ascolti delle puntate più riuscite ma anche nelle discussioni social e nelle critiche sull’etica delle interviste a persone condannate. La produzione ha scelto un registro asciutto, privilegiando il confronto diretto; la diffusione su Rai2 e su RaiPlay amplia poi l’accesso, permettendo a chi perde la diretta di recuperare le puntate on demand. Intanto è già annunciato il ritorno di Fagnani in seconda serata: martedì 12 maggio sono previste nuove interviste, tra cui quella a Raffaele Sollecito, a conferma della volontà di proseguire il percorso editoriale.

In sintesi, la puntata del 5 maggio ha confermato la capacità di Belve Crime di suscitare attenzione mediatica e dibattito, pur in un contesto di ascolti inferiori ai picchi registrati in passato. La combinazione di ospiti controversi, il ruolo di Elisa True Crime nelle presentazioni e l’approccio investigativo di Francesca Fagnani mantengono il programma al centro del confronto tra informazione, narrazione televisiva e responsabilità editoriale.