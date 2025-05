Un tragico incidente in fabbrica

La Procura di Udine ha avviato un’inchiesta che ha portato all’iscrizione di quattro persone nel registro degli indagati per omicidio colposo. Questo sviluppo è il risultato della morte di Paolo Straulino, un operaio di 50 anni, avvenuta sabato notte presso la cartiera Reno De Medici Spa (Rdm) di Ovaro, in provincia di Udine.

L’incidente è avvenuto quando un pesante carico, manovrato da un’altra persona, è caduto e ha travolto la vittima, causando la sua morte sul colpo.

Le responsabilità in gioco

Tra gli indagati figura l’operaio che stava manovrando la pala meccanica al momento dell’incidente, il quale ha visto cadere l’imballaggio che ha schiacciato Straulino. Inoltre, sono coinvolti tre membri della società, ciascuno con diversi livelli di responsabilità riguardo alla sicurezza sul lavoro all’interno della fabbrica. Questo atto è considerato necessario per garantire le difese legali degli indagati, permettendo loro di nominare periti per l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni.

Il contesto della sicurezza sul lavoro

Questo tragico evento riaccende i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema sempre più attuale in Italia. Gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una piaga, e la necessità di garantire ambienti di lavoro sicuri è diventata una priorità per le autorità e le organizzazioni sindacali. La cartiera Reno De Medici Spa, come molte altre aziende, è chiamata a riflettere sulle proprie pratiche di sicurezza e a implementare misure più rigorose per prevenire futuri incidenti. La morte di Paolo Straulino non deve essere solo un numero in una statistica, ma un campanello d’allarme per tutti.