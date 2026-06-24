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Ripresa parziale del traffico ferroviario in Germania dopo il guasto ai sistemi di segnalazione

Ripresa parziale del traffico ferroviario in Germania dopo il guasto ai sistemi di segnalazione

Il traffico ferroviario in Germania ha subito un blocco integrale a causa di un guasto al sistema di comunicazione; il 23-24 giugno 2026 i primi convogli hanno ripreso servizio su scala nazionale sotto la gestione della Deutsche Bahn

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Il sistema ferroviario tedesco ha vissuto una criticità che ha portato a un arresto completo della circolazione su tutta la rete. Deutsche Bahn l’operatore nazionale, ha fermato i treni in risposta a un guasto al segnale di comunicazione che ha compromesso la gestione sicura dei convogli. La situazione è iniziata a emergere il 23 giugno 2026 e nella giornata successiva, il 24 giugno 2026 si sono registrati i primi segnali di ripartenza.

Il blocco ha coinvolto stazioni e linee in varie regioni della Germania con riflessi sulla mobilità quotidiana e sui collegamenti a lunga percorrenza. A causa della natura tecnica del problema, è stata necessaria una sospensione preventiva per garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli impianti.

Le cause tecniche e la decisione di interrompere la circolazione

Secondo quanto reso noto dall’azienda responsabile dell’infrastruttura, il problema è riconducibile a un guasto diffuso nei sistemi di segnalazione e comunicazione che gestiscono il movimento dei treni.

Questo tipo di impianti coordina permessi di transito, blocchi elettrici e messaggi di controllo; un malfunzionamento può generare informazioni contraddittorie e mettere a rischio la sicurezza. Per questo motivo la scelta operativa è stata una sospensione totale del traffico fino a che gli ingegneri non avessero verificato l’integrità dei segnali e ripristinato procedure ridondanti.

Misure di emergenza adottate dall’operatore

Durante lo stop, la priorità è stata la sicurezza: il personale tecnico ha avviato controlli sistematici sugli impianti di segnalazione, con verifiche sia hardware sia software. Sono state attivate procedure di monitoraggio e diagnostica per identificare i punti di guasto, e sono state applicate soluzioni temporanee per consentire la ripresa graduale del servizio. La strategia ha previsto anche la comunicazione ai passeggeri e il coordinamento con le autorità locali per gestire l’afflusso nelle stazioni principali come quelle di Berlino e di altre città interessate.

Ripartenza: dove e come sono tornati i primi convogli

La riattivazione è avvenuta in modo progressivo: i primi convogli a circolare lo hanno fatto su linee dove i sistemi erano stati dichiarati nuovamente affidabili dopo gli interventi tecnici. Il ripristino non è stato immediato su tutta la rete, ma ha seguito una priorità basata su flussi di traffico e condizioni operative. In particolare, sono stati privilegiati i collegamenti regionali e alcune tratte a lunga percorrenza per ridurre l’impatto sui pendolari e sul trasporto interurbano.

La ripresa ha richiesto una verifica punto per punto del funzionamento dei segnali di comunicazione e delle interfacce di controllo: ogni tratta è stata riaperta solo dopo prove di marcia a vuoto o con convogli a bassa velocità per accertare la corretta ricezione dei comandi. Questo approccio ha permesso di limitare il rischio di ulteriori interruzioni e di riportare gradualmente la normalità sull’intera rete ferroviaria nazionale.

Impatto sui passeggeri e sulle operazioni quotidiane

L’interruzione ha determinato cancellazioni e ritardi diffusi, con effetto sia sui viaggi a breve termine sia sui servizi di lunga percorrenza. Molti passeggeri hanno dovuto riprogrammare spostamenti o cercare soluzioni alternative. L’azienda ha avviato canali informativi per aggiornare gli utenti in tempo reale e ha predisposto personale addizionale nelle stazioni per assistere chi era in transito. Le operazioni di recupero hanno richiesto una riorganizzazione temporanea dei percorsi e del materiale rotabile disponibile.

Nei giorni immediatamente successivi alla riapertura, la priorità rimane la verifica continua dei sistemi per assicurare che il ripristino sia stabile. L’attenzione è rivolta tanto alla funzionalità tecnica quanto alla gestione delle ripercussioni sul traffico passeggeri, con misure mirate per ripristinare pienamente il servizio su scala nazionale.

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