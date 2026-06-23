Vybes racconta la sua verità: relazioni mancate, ansia e disturbi dell’apprendimento

Il cantante Vybes, all’anagrafe Gabriel Monaco, ha parlato apertamente del suo percorso dopo Amici: mai stato fidanzato, attacchi d’ansia e la diagnosi di dislessia, discalculia e disortografia emergono in un’intervista rilasciata il 23/06/2026

Vybes, pseudonimo artistico di Gabriel Monaco è tornato a parlare della propria esperienza personale e professionale in un’intervista pubblicata il 23/06/2026. L’artista, noto al pubblico per la partecipazione alla ventiquattresima edizione di Amici nella squadra guidata da Lorella Cuccarini, ha tracciato un quadro sincero delle sue relazioni affettive e delle difficoltà che ha incontrato nel percorso scolastico e emotivo.

Il racconto di Vybes unisce ricordi del talent show, confessioni intime e una riflessione sulla musica come valvola di sfogo: parole che restituiscono l’immagine di un giovane artista in crescita, ancora alle prese con il desiderio di stabilità sentimentale e con il lavoro quotidiano per gestire l’ansia.

Il passaggio da Amici e il rapporto con Rebecca Ferrari

Durante la sua presenza nel programma, Vybes ha suscitato attenzione non solo per le sue canzoni ma anche per un interesse non ricambiato verso la ballerina Rebecca Ferrari. Il suo percorso nel talent si è concluso al serale, con l’eliminazione nella seconda puntata e da allora l’artista ha proseguito la propria carriera musicale confrontandosi con l’esposizione pubblica che deriva da una trasmissione così seguita.

Sul piano sentimentale Vybes è netto: “Non sono mai stato fidanzato”. Pur avendo avuto alcune frequentazioni brevi — descritte come periodi di “tre o quattro mesi” — non si è mai instaurata una relazione stabile. L’artista racconta il desiderio di sentirsi apprezzato e accompagnato: svegliarsi sapendo che c’è qualcuno che ti cerca, poter condividere pensieri oltre il giro di amici. La mancanza di quella notifica sul telefono che conferma la vicinanza emotiva è un’immagine ricorrente del suo racconto.

La scoperta dei disturbi dell’apprendimento e la gestione dell’ansia

Vybes ha spiegato di aver scoperto verso il secondo anno di liceo di avere alcune difficoltà specifiche: la diagnosi ha indicato dislessiadiscalculia e disortografia. Ha definito questi elementi come “problematiche” che hanno influito sul suo rapporto con la scuola e con se stesso, costringendolo prima a occuparsi del proprio equilibrio emotivo e poi delle esigenze scolastiche.

L’artista ha aggiunto di aver affrontato in passato episodi di depressione e attacchi d’ansia ma di percepire oggi un miglioramento: non si fa più prendere dal panico per situazioni che un tempo lo destabilizzavano. La musica, secondo Vybes, ha avuto un ruolo terapeutico: scrivere testi gli ha permesso di «togliere tanti sassolini dalle scarpe» e di lavorare sui propri sentimenti in modo creativo.

Come la musica convive con i disturbi scolastici

Nonostante le difficoltà legate alla lettura, ai numeri e alla scrittura, Vybes sottolinea che la dimensione artistica non ne ha risentito in modo irreparabile. Definisce la scrittura musicale come un flusso di coscienza in cui le regole scolastiche hanno minor peso: non ci sono calcoli complicati e, quando serve, chiede il confronto con i genitori o con la persona che registra i brani per correggere dettagli linguistici. Questo approccio collaborativo lo aiuta a trasformare le imperfezioni in parte del processo creativo.

Nel raccontare il proprio percorso, Vybes ribadisce che la diagnosi e la cura dell’ansia sono stati passaggi fondamentali per poter lavorare serenamente. Con il tempo ha imparato a riconoscere i segnali che portano all’ansia e a sostituire il panico con strategie più calme, grazie anche al fatto di poter esprimere e elaborare le proprie emozioni nella musica.

Il contesto della sua edizione di Amici e i colleghi emersi

La ventiquattresima edizione del talent ha lanciato altri nomi del panorama emergente: tra i cantanti che sono emersi in quella stagione figurano TrignoLuk3Antonia e SenzaCri. Per Vybes l’esperienza televisiva ha rappresentato un palcoscenico importante ma non esaustivo: il percorso artistico e la crescita personale proseguono anche lontano dalle luci del programma, tra nuove registrazioni, performance e il lavoro sul proprio equilibrio emotivo.