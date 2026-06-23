Funkstörung paralizza Deutsche Bahn: viaggiatori bloccati in tutta la Germania

Il sistema ferroviario tedesco è in crisi totale a causa di una grave funkstörung. Scopri le ultime dichiarazioni e le conseguenze per i viaggiatori.

La Germania si trova ad affrontare una delle più gravi crisi del sistema ferroviario degli ultimi anni. Una funkstörung di proporzioni nazionali ha paralizzato completamente il servizio della Deutsche Bahn lasciando migliaia di viaggiatori bloccati in tutta la nazione. Le autorità stanno lavorando senza sosta per risolvere il problema, ma la situazione rimane critica.

La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno descritto la situazione come estremamente complessa e senza precedenti. La funkstörung ha colpito il sistema di comunicazione digitale GSMR rendendo impossibile la circolazione dei treni in tutta la Germania. I tecnici sono al lavoro per identificare e risolvere il problema, ma al momento non è ancora chiaro quando il servizio potrà essere ripristinato.

Le dichiarazioni ufficiali della Deutsche Bahn

La Deutsche Bahn ha rilasciato una serie di dichiarazioni ufficiali per aggiornare i viaggiatori sulla situazione. Evelyn Palla, amministratore delegato della compagnia, ha affermato che il problema è ancora in fase di analisi e che le squadre tecniche stanno lavorando con il massimo impegno per risolvere la funkstörung.

“Stiamo cercando di portare i treni nelle stazioni affinché i passeggeri possano scendere”, ha dichiarato Palla. “Dopodiché, dovremo affrontare e risolvere il problema che al momento non conosciamo ancora completamente.”

Simon Märtens, portavoce di Metronom, ha aggiunto che tutti i treni sono fermi e che non ci si aspetta che il servizio riprenda questa notte. “Consigliamo ai nostri clienti di non intraprendere viaggi in treno oggi“, ha dichiarato Märtens, suggerendo di cercare alternative di trasporto.

Le conseguenze per i viaggiatori

La funkstörung ha avuto un impatto significativo sui viaggiatori in tutta la Germania. Migliaia di persone si trovano bloccate nelle stazioni, in attesa di informazioni aggiornate. Le autorità hanno consigliato di evitare di recarsi alle stazioni, a meno che non sia strettamente necessario. La situazione è particolarmente critica a Monaco di Baviera dove i lavori di costruzione sulla seconda linea principale hanno già causato disagi, aggravati ulteriormente dalla funkstörung.

Le autorità stanno lavorando per fornire assistenza ai viaggiatori bloccati, ma la situazione rimane complessa. “Stiamo facendo del nostro meglio per gestire l’emergenza“, ha dichiarato un portavoce della Deutsche Bahn. “Chiediamo ai viaggiatori di avere pazienza mentre lavoriamo per risolvere il problema.”

Le possibili cause della funkstörung

Al momento, le cause esatte della funkstörung non sono ancora state identificate. I tecnici stanno esaminando diverse ipotesi, tra cui un malfunzionamento del sistema di comunicazione digitale o un attacco informatico. “Stiamo investigando tutte le possibilità“, ha dichiarato un portavoce della Deutsche Bahn. “Non possiamo escludere nessuna ipotesi fino a quando non avremo completato le nostre analisi.”

La situazione è in continua evoluzione e le autorità stanno lavorando per fornire aggiornamenti regolari ai viaggiatori. Si consiglia di monitorare i canali ufficiali della Deutsche Bahn per informazioni aggiornate sulla situazione.