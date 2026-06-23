A Milano proseguono le indagini sull’incidente costato la vita a un agente della polizia locale durante un inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco. Dopo il ritrovamento del veicolo e i primi accertamenti, sono scattati i fermi del presunto conducente e di un secondo occupante, mentre gli inquirenti stanno ancora ricostruendo con precisione la dinamica della caduta che ha portato alla tragica morte.

Agente della polizia locale morto durante inseguimento a Milano: fermate due persone

Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso la vita durante un inseguimento avvenuto nella serata di ieri tra la zona di Ponte Lambro e l’area di Peschiera Borromeo, nell’hinterland di Milano. L’agente, in servizio su motociclo, stava seguendo un SUV che non si era fermato a un posto di blocco.

Poco dopo le 21:30 avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente a terra. Soccorso in condizioni gravissime, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda, dove è poi deceduto poco dopo il ricovero.

Come riportato dall’Ansa, il veicolo in fuga, un Audi Q7, è stato successivamente individuato a Pioltello, mentre il presunto conducente e un secondo occupante sono stati fermati in provincia di Monza e Brianza dalle Polizie locali di Monza e Milano.

Entrambi sarebbero stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli spostamenti del SUV dopo l’incidente, anche tramite l’analisi delle targhe e delle telecamere di videosorveglianza lungo il percorso di fuga.

Agente della polizia locale morto durante inseguimento a Milano: ricostruzione, rilievi e sviluppi dell’inchiesta

Le indagini si concentrano sulla dinamica della caduta: resta da chiarire se l’agente sia scivolato autonomamente per la perdita di controllo del motociclo oppure se vi sia stato un contatto tra i veicoli. Tra le ipotesi al vaglio figura anche un possibile speronamento, elemento che potrebbe aggravare la posizione dei fermati. L’area dell’incidente è stata sottoposta a rilievi tecnici approfonditi, con l’acquisizione delle immagini delle telecamere pubbliche e private.

Secondo una prima ricostruzione, il SUV avrebbe accelerato alla vista delle pattuglie, dando inizio all’inseguimento a cui avrebbe partecipato anche la Polizia stradale, rimasta però più arretrata e quindi non presente al momento della caduta. Questo elemento rende ancora più complessa la ricostruzione dei fatti. La Procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa, mentre è stata disposta l’autopsia.

Agente della polizia locale morto durante inseguimento a Milano: il cordoglio di Meloni

La vicenda ha avuto forte eco istituzionale. Messaggi di vicinanza sono arrivati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di “profondo dolore”, di “servitore dello Stato” e ha aggiunto che “Chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri”, sottolineando il “sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia”.

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso il cordoglio della città, parlando di “tragico incidente mentre stava svolgendo il suo lavoro” e della “vicinanza della giunta e della città alla famiglia e al Corpo della Polizia Locale”. A livello politico si valuta anche un possibile riconoscimento alla memoria per il suo servizio, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio della fuga e le eventuali responsabilità.

Ho appreso con profondo dolore della morte dell’agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile, che ha perso la vita mentre era in servizio, durante un inseguimento. A nome del Governo italiano esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia,… pic.twitter.com/ZJ314Amp2K — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 23, 2026