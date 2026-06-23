Tragedia nella notte tra ieri, lunedì 22 giugno 2026 e oggi, martedì 23 giugno, a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito da un’auto mentre era su un monopattino.

Brindisi, 54enne investito da un’auto mentre era sul monopattino: la 26enne alla guida si ferma a soccorrerlo

Mentre percorreva Via Maestri del Lavoro a Brindisi, un uomo di 54 anni è stato investito da un’auto mentre era sul monopattino.

L’auto, una Lancia Y, era guidata da una ragazza di 26 anni che si è fermata per soccorrere l’uomo. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Tragedia a Brindisi: 54enne muore investito da un’auto mentre è sul monopattino

Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’uomo di 54 anni investito nella notte da un’auto mentre era sul monopattino a Brindisi non c’è stato nulla da fare. Le ferite da lui riportate a causa del forte impatto con l’auto erano troppo gravi, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Come detto sono in corso le indagini al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.