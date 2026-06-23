Un inseguimento stradale avvenuto nella serata del 22 giugno 2026 alle porte di Milano si è concluso in tragedia. Un agente della Polizia locale, impegnato nel tentativo di fermare un veicolo che non si era fermato a un posto di blocco, è morto dopo una caduta dalla moto di servizio. Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e rintracciare l’auto in fuga.

Agente della polizia locale morto durante un inseguimento a Milano: caccia al pirata

Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale di Milano di 35 anni, è morto nella serata di lunedì 22 giugno 2026 durante un inseguimento. Il drammatico episodio è avvenuto intorno alle 21.30 in via Milano, nel territorio di Peschiera Borromeo, lungo una strada che costeggia il fiume Lambro e l’area vicina alla pista dell’aeroporto di Linate.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l’agente era in sella alla moto di servizio quando avrebbe perso il controllo del mezzo mentre inseguiva un Suv, un’Audi Q7, che non si sarebbe fermato a un posto di blocco.

Tra le ipotesi considerate dagli inquirenti c’è anche quella di un possibile speronamento da parte dell’auto in fuga, ma la dinamica precisa resta ancora da accertare.

Dopo l’uscita di strada della motocicletta, sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi attivati dalla centrale operativa del 118: tre equipaggi con automedica, ambulanza ed elisoccorso hanno raggiunto la zona in codice rosso. Imprezzabile è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è arrivato intorno alle 22.30, ma le ferite riportate erano troppo gravi e il 35enne è morto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i colleghi della Polizia locale di Milano e di Peschiera Borromeo, insieme alla Polizia di Stato e ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto e rintracciare il conducente del veicolo che non si è fermato, ora ricercato come possibile responsabile della fuga.

Agente della polizia locale morto durante un inseguimento a Milano: chi era la vittima

Francesco Imprezzabile era un volto conosciuto all’interno della Polizia locale milanese, anche grazie alla sua presenza sui social, dove raccontava il lato quotidiano del suo lavoro. Era entrato nel corpo nel 2022 e aveva trovato nella pattuglia motociclistica la dimensione professionale più vicina alla sua passione per le due ruote. Le immagini in divisa e in sella alla moto di servizio rappresentavano una parte importante del suo racconto personale. Accanto alla passione per le moto, aveva sviluppato un forte legame con il mondo degli animali. Nei suoi post aveva condiviso diversi interventi legati al recupero e alla tutela di cani, gatti e cavalli, mostrando un approccio al lavoro fatto non solo di responsabilità, ma anche di sensibilità. In una delle sue riflessioni aveva scritto: “A volte, dietro una divisa, si nasconde molto più di un dovere: c’è umanità, c’è empatia, c’è bellezza“. Per lui, l’aiuto agli animali rappresentava qualcosa che andava oltre il semplice incarico, una vera “vocazione“.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il comando della Polizia locale di Milano. Sul posto sarebbe arrivato anche il comandante Gianluca Mirabelli, insieme ai colleghi che hanno seguito le ultime fasi dei soccorsi. La morte di Imprezzabile lascia il ricordo di un agente che aveva trasformato il proprio lavoro in un impegno quotidiano verso gli altri, tra strada, emergenze e attenzione per chi aveva bisogno di aiuto.