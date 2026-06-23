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Aggredita a coltellate nel parcheggio del supermercato: la responsabile è stata rintracciata

Aggredita a coltellate nel parcheggio del supermercato: la responsabile è stata rintracciata

Aggredita alle spalle con due coltellate nel parcheggio del supermercato: la donna è stata successivamente fermata dalle forze dell’ordine.

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Un episodio di violenza improvvisa e senza movente apparente ha scosso il pomeriggio di Forlì, dove una donna è stata aggredita con un coltello nel parcheggio di un supermercato. L’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, mentre restano ancora da chiarire dinamica e motivazioni del gesto.

Aggredita alle spalle con due coltellate nel parcheggio del supermercato: identificata la responsabile

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, una donna di circa cinquant’anni è stata aggredita nel parcheggio del supermercato Lidl di viale Vittorio Veneto, a Forlì. Alle sue spalle, senza alcun apparente motivo, un’altra donna l’ha colpita con due fendenti alla schiena.

Come riportato da Il Resto del Carlino, subito dopo l’aggressione, l’autrice del gesto, una donna di nazionalità italiana, si è allontanata rapidamente a piedi.

Poco dopo, però, è stata rintracciata e fermata dalle forze dell’ordine: aveva con sé un coltello e, al momento del controllo, avrebbe anche opposto resistenza agli agenti. È stata portata in Questura per l’interrogatorio, mentre resta ancora ignoto il movente del gesto e l’ipotesi di una rapina sembra esclusa.

Aggredita alle spalle con due coltellate: soccorsi, indagini e ricostruzione dei fatti

La vittima, rimasta sempre cosciente, è riuscita a entrare nel supermercato per chiedere aiuto. Agli inquirenti avrebbe riferito di non conoscere la responsabile e di non riuscire a spiegarsi quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con ambulanza e auto medicalizzata, che hanno disposto il trasferimento all’ospedale Bufalini di Cesena: le sue condizioni non sono preoccupanti e non è in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, con il Nucleo operativo e radiomobile e la compagnia di corso Mazzini, con il supporto della Squadra Mobile. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica anche attraverso le eventuali telecamere di videosorveglianza, considerando la scarsa presenza di testimoni nell’area.

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