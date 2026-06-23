A Napoli, nel quartiere Miano, un giovane 21enne è stato ucciso in seguito a un agguato armato avvenuto sotto la sua abitazione. Il caso è ora al centro delle indagini dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire dinamica e movente dell’omicidio.

Agguato a Napoli: 21enne ucciso sotto casa da un colpo al torace

Nella notte, nel quartiere Miano di Napoli, si è consumata una violenta sparatoria nei pressi di via Caprera, proprio sotto l’abitazione della vittima.

Come riportato da Napoli Today, un giovane è stato raggiunto da un proiettile al torace esploso, secondo le prime ricostruzioni, da una persona non identificata che si sarebbe avvicinata fino a breve distanza prima di fare fuoco. L’azione è stata rapida e improvvisa, senza lasciare possibilità di fuga o soccorso immediato. Subito dopo l’esplosione del colpo, è scattato l’allarme e il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

Agguato a Napoli, 21enne ucciso sotto casa da un colpo al torace: chi era la vittima

Stando alle indiscrezioni della testata, la vittima è Lorenzo Spasiano, un ragazzo di 21 anni residente nel quartiere e incensurato. Nonostante l’intervento tempestivo dei medici, il giovane è deceduto poco dopo il ricovero a causa della ferita riportata al torace.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Stella, che hanno avviato i rilievi e le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza, mentre restano ancora aperti tutti i possibili scenari sul movente e sulla matrice dell’omicidio.