Corea del Nord: Kim Jong-un ribadisce l'importanza delle armi nucleari

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ribadito con fermezza la necessità di potenziare ulteriormente le risorse nucleari del proprio Paese, con l’obiettivo di superare gli altri Stati in questo ambito. Questa dichiarazione è emersa durante una riunione cruciale del Partito dei lavoratori della Corea, tenutasi sabato e protrattasi per tre giorni.

La riunione plenaria del Partito dei lavoratori

La seconda riunione plenaria del nono comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea (WPK) ha visto la partecipazione attiva di Kim Jong-un, che ha presieduto i lavori. L’incontro aveva lo scopo di valutare i progressi delle politiche del Paese nella prima metà dell’anno e di riesaminare le decisioni prese durante un importante congresso del partito tenutosi a febbraio.

L’importanza strategica delle armi nucleari

Durante la riunione, è stato ribadito l’impegno della Corea del Nord ad ampliare le proprie forze nucleari, descritte come il nucleo della sovranità militare della nazione e il perno dell’attuazione della strategia di deterrenza o di guerra. Questo approccio è stato presentato come la risposta più corretta e unica per affrontare la complessa e imprevedibile situazione militare e politica internazionale.

Le decisioni unanimi del comitato centrale

La sessione plenaria ha deciso all’unanimità che esercitare appieno la posizione di Stato dotato di armi nucleari è essenziale per affrontare con fiducia le sfide globali. Questo impegno riflette la determinazione della Corea del Nord a mantenere e rafforzare la propria capacità di deterrenza nucleare, considerata fondamentale per la sicurezza nazionale.

Le dichiarazioni di Kim Jong-un e le decisioni prese durante la riunione del Partito dei lavoratori sottolineano l’importanza strategica delle armi nucleari per la Corea del Nord. Questo approccio riflette la volontà del Paese di affermare la propria sovranità militare in un contesto internazionale sempre più complesso e imprevedibile.