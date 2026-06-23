Centro cerimoniale di Veracruz: ritrovamento del Periodo Classico Antico

Un team dell'Inah ha riportato alla luce a Veracruz un sito cerimoniale risalente al Periodo Classico Antico (200-600 dopo Cristo) che include una piattaforma circolare inedita e un monolito alto 1,88 metri raffigurante due figure umane; tra i reperti anche un fischietto in terracotta.

Nel cuore dello stato di Veracruz in Messico gli scavi condotti dall’Istituto nazionale di antropologia e storia (Inah) hanno portato alla luce un complesso cerimoniale risalente al Periodo Classico Antico collocabile tra il 200 e il 600 dopo Cristo. L’area presenta elementi architettonici e manufatti che restituiscono uno spaccato rituale tanto suggestivo quanto raro per la regione.

Tra le evidenze emerse spicca una piattaforma circolare in pietra caratterizzata da forme e proporzioni che gli esperti hanno definito senza precedenti per l’area. Accanto a questa struttura si è individuato il reperto più significativo: un monolito figurato alto 1,88 metri che ritrae due figure umane impegnate in un gesto rituale riconoscibile negli studiosi come funzionale alla raccolta e alla offerta di liquidi.

La piattaforma circolare e l’architettura inedita del sito

La presenza di una piattaforma circolare è un elemento che sorprende perché, nella tipologia architettonica della zona, non esistono molte analogie dirette. Gli scavi hanno rivelato la geometria della struttura e il suo rapporto spaziale con i reperti circostanti: la piattaforma sembrerebbe costituire il fulcro delle attività rituali.

Gli archeologi dell’Inah hanno sottolineato come l’insieme dell’architettura rinvenuta “non assomiglia a nulla che conosciamo“, suggerendo la possibilità di tradizioni locali o di ibridazioni culturali ancora poco studiate.

Funzione rituale e contesto spaziale

La collocazione del monolito rispetto alla piattaforma e ad altri elementi del sito lascia intendere una sequenza di pratiche cerimoniali. Il modello spaziale ricostruito dall’équipe indica che gli spazi aperti e lastricati potevano accogliere attori rituali e offerenti, mentre la piattaforma faceva da palcoscenico per gesti simbolici legati alla sfera religiosa e climatica.

Il monolito alto 1,88 metri e le due figure umane

Il monolito, alto 1,88 metri è scolpito a rappresentare due figure umane che sostengono una ciotola destinata a contenere un liquido. Gli studiosi ipotizzano che il gesto sia connesso a pratiche invocative, probabilmente mirate a ottenere pioggia o prevenire la siccità: gesti simili compaiono in contesti rituali di molte culture mesoamericane, dove l’acqua ha un ruolo centrale nella liturgia agricola.

Iconografia e relazioni culturali

Un dettaglio degno di nota è la presenza, in una delle figure, di tratti somatici e stilistici riconducibili alla tradizione Maya. Questa osservazione apre la possibilità che il sito di Veracruz fosse connesso, direttamente o indirettamente, con reti culturali molto estese: un segnale di contatti tra popolazioni lontane dai nuclei maya tradizionali. Tale elemento non implica automaticamente la presenza di una colonia, ma indica scambi di idee, pratiche e simboli.

La combinazione di una piattaforma circolare inedita e di un monolito figurato con richiami maya crea uno scenario interpretativo complesso, che richiederà analisi stratigrafiche, stilistiche e comparazioni con altri contesti per chiarire la natura di questi legami.

Altri reperti: il fischietto in terracotta

Tra i reperti recuperati nello scavo figura anche un fischietto in terracotta modellato a sembianze umane. Gli strumenti sonori in contesti rituali sono spesso associati a invocazioni, accompagnamento di riti o segnalazioni durante le cerimonie. La presenza di questo oggetto contribuisce a restituire una scena rituale più ricca, fatta di simboli, suoni e gesti condivisi.

Il ritrovamento di strumenti acustici come il fischietto rafforza l’ipotesi che le pratiche svolte nel sito fossero articolate e prevedessero la partecipazione di più figure con ruoli distinti, forse specializzati nel canto, nella musica o nella conduzione dei rituali.

Le indagini continuano sotto il coordinamento dell’Inah che proseguirà con analisi dettagliate sui materiali, studi iconografici e datazioni per definire con maggiore precisione cronologia, funzioni e possibili contatti culturali. Questa scoperta a Veracruz aggiunge un tassello importante alla comprensione delle dinamiche religiose e delle reti di relazioni tra popoli del Periodo Classico Antico.