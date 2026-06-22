Dialogo tra Roberto Galaverni e Umberto Piersanti sull'eredità poetica di Leopardi

Un incontro speciale a Recanati per esplorare il legame tra natura e poesia nell'opera di Giacomo Leopardi, con la partecipazione di Roberto Galaverni e Umberto Piersanti.

Il 21 giugno 2026, a Recanati, si terrà un incontro letterario di grande rilievo. Il critico Roberto Galaverni dialogherà con il poeta Umberto Piersanti sull’opera di Giacomo Leopardi, con un focus particolare sul rapporto tra natura e poesia. L’evento è organizzato dal FAI e dal Festival La Punta della Lingua 2026in un luogo simbolico come l’Orto sul Colle dell’Infinito.

L’Orto sul Colle dell’Infinito, noto anche come Orto delle Monache, è un luogo carico di suggestioni leopardiane. Il FAI e il Festival La Punta della Lingua hanno scelto questa sede per celebrare la poesia come genius loci delle Marche, con Leopardi e il colle dell’Infinito al centro di questa tradizione.

Umberto Piersanti e la poesia della natura

Umberto Piersanti, nato a Urbino nel 1941, è uno dei più importanti poeti contemporanei legati alla tradizione leopardiana. Durante l’incontro, Piersanti parlerà della centralità della natura nella poesia, dai classici greci e latini fino ai giorni nostri. La sua poesia è un’autentica antropologiaun tentativo di stabilire un rapporto pieno e totale tra l’uomo e il mondo che lo circonda.

Boschi, prati, colline, erbe, alberi, cespugli e fiori sono elementi ricorrenti nelle sue poesie, descritti con nomi precisi e caratteri particolari. La natura non è solo un riferimento descrittivo, ma un elemento fondamentale per comprendere il rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

Poetry Slam e la lettura dell’Infinito

Una delle novità di quest’anno sarà un Poetry Slamuna competizione poetica performativa che coinvolge direttamente il pubblico. Cinque autori tra i più affermati del panorama nazionale si sfideranno nella lettura di testi originali e, eccezionalmente, dell’Infinito di Leopardi.

Il Poetry Slam è un modo per dare corpo, azione e visibilità tangibile al testo poetico, rendendo la poesia un’esperienza vivida e coinvolgente. Questo evento rappresenta un’autentica Leopardi dal vivo e a prova di voce.

Le abitudini alimentari di Leopardi

La giornata si concluderà con un incontro con Alessandro Lucchetti, docente di Storia e cultura dell’alimentazione all’Università di Parma. Lucchetti parlerà dei gusti e delle pietanze preferite di Giacomo Leopardi, contrariamente alla sua immagine diffusa, era in realtà un grande goloso.

Lucchetti ha dedicato un libro a questo argomento: Il poeta e la sua mensa. Memorie e sapori nella vita e nell’opera di Giacomo Leopardi. Questo incontro offrirà uno sguardo unico sulla vita quotidiana di Leopardi, rivelando aspetti meno noti del poeta.

L’Orto sul Colle dell’Infinito, con la sua compostezza, gentilezza e spiritualità, si aprirà all’energia e alle correnti più fresche ed elettrizzanti della poesia italiana contemporanea.